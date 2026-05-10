El arranque fue perfecto para Independiente Barranquilla. El conjunto barranquillero debutó con una contundente victoria 4-1 sobre Gremio Samario en la Liga BetPlay de Futsal 2026, en compromiso disputado el viernes en la noche en el Coliseo Sugar Baby Rojas.

El equipo local mostró solidez colectiva, intensidad y efectividad ofensiva para quedarse con los tres puntos en su estreno oficial en esta edición del campeonato.

Andrés Villa fue una de las grandes figuras de la noche al marcar en dos oportunidades, mientras que Jhonatan Rodríguez y Ronald Solórzano completaron la goleada del cuadro barranquillero.

Aunque el encuentro comenzó bastante parejo y disputado en los primeros minutos, Independiente Barranquilla fue imponiendo condiciones con el paso del tiempo.

Cortesía Independiente Barranquilla Ronald Solórzano tratando de superar la marca de un jugador de Gremio Samario.

El equipo logró controlar el ritmo del compromiso y aprovechó sus opciones para construir una victoria cómoda ante su afición, pese a que el escenario no pudo contar con presencia de público.

Precisamente, antes del partido, el club emitió un comunicado explicando las razones por las cuales el debut se disputó a puerta cerrada. Según informó la institución, la Federación Colombiana de Fútbol notificó una sanción de una fecha de suspensión de la plaza, correspondiente a hechos ocurridos durante un encuentro anterior frente a Real Antioquia, establecidos en la Resolución No. 019 de 2025.

“Lamentamos profundamente esta situación”, expresó el club en el comunicado firmado por su presidente, Juan Becerra, en el que además ofrecieron disculpas a los aficionados que esperaban acompañar al equipo en el Coliseo Sugar Baby Rojas.

Con este importante triunfo, Independiente Barranquilla comienza con pie derecho su participación en la Liga BetPlay de Futsal 2026 y ahora se enfocará en su próximo desafío, cuando visite a Real Antioquia, el viernes en Medellín, en horas de la noche (está por confirmar el horario exacto).