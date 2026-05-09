El Barcelona buscará este domingo 2 p. m., de Colombia, reeditar el título de LaLiga ante un Real Madrid en llamas por enfrentamientos internos, con el pique entre Fede Valverde y Tchouaméni como punto álgido, y que solo podrá impedir el primer alirón del conjunto azulgrana en un clásico si logra vencerle en el Spotify Camp Nou.

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Once puntos separan al Barça del equipo blanco a falta de cuatro jornadas para el final de la competición, por lo que le basta con un empate para volver a campeonar, esta vez en su estadio y ante el eterno rival, lo que hace el partido aún más especial.

Y es que solo una vez en toda la historia de la Liga, se ha cantado el alirón en un clásico. Ocurrió en la temporada 1931-32, hace 96 años. Entonces, un empate en Les Corts (2-2) propició que el título fuera matemáticamente para el Real Madrid.

El Barça llega al duelo contra los blancos con la baja de su estrella, el extremo Lamine Yamal, que ya no volverá a vestir la camiseta azulgrana lo que resta de temporada tras lesionarse el bíceps femoral de la pierna izquierda ante el Celta.

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La gran novedad en la convocatoria podría ser el defensa Andreas Christensen, que esta semana ha empezado a entrenarse con el grupo tras superar una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le ha tenido cinco meses de baja.

El once titular de Hansi Flick podría registrar varios cambios respecto al equipo que ganó a Osasuna en El Sadar (1-2) la pasada jornada.

Así, Jules Koundé podría reaparecer en el lateral derecho, tras cumplir sanción, en detrimento de Eric García, y Frenkie de Jong, ya con el ritmo de competición suficiente tras acumular minutos como suplente después de su lesión, reemplazar a Gavi como compañero de Pedri en el doble pivote.

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La otra novedad podría ser la presencia de Marcus Rashford como extremo derecho, después de que Roony Bardghji haya tenido un rendimiento discreto en los últimos partidos en su misión de cubrir la baja de Lamine Yamal en ataque.

El resto del once sería el habitual, con Joan García en la portería, Cubarsí y Gerard Martín como pareja de centrales, Cancelo en el lateral derecho, Dani Olmo en la mediapunta, Fermín en el extremo izquierdo y Lewandowski en la punta de ataque, aunque tampoco es descartable que Flick apueste por Ferran Torres como ‘9’ en detrimento del internacional polaco.

Por su parte, el clima en el vestuario del Real Madrid marca su previa del clásico.

Las dos discusiones en 24 horas entre el uruguayo Fede Valverde y el francés Aurelien Tchouaméni, que podría incluso ser de la partida en el clásico del domingo, pusieron de relieve la tensión que se vive en el vestuario del Real Madrid. También en la etapa, que se presume solo de unos meses, de Álvaro Arbeloa en el banquillo.

El manotazo de Antonio Rüdiger a Álvaro Carreras, los enfados de Dani Carvajal y Dani Ceballos, las quejas de Raúl Asencio… hasta un incidente que traspasó cualquier límite.

La acalorada discusión, física y verbal, entre Valverde y Tchouaméni acabó con el uruguayo en el hospital tras, en mitad de esta, resbalarse y golpearse la cabeza con una mesa del vestuario de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, lo que le obligó a recibir puntos y acudir al hospital al sufrir un traumatismo craneoencefálico que le hará tener que guardar reposo entre diez y 14 días.

Lo extradeportivo por delante de lo deportivo en un clásico que podría terminar por definir un título de Liga ya decantado a favor de los de Hansi Flick. De los cinco puntos de ventaja en el liderato, con Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, tras ganar 2-1 el clásico de octubre, a una caída que comenzó en un noviembre de tres empates consecutivos y una irregularidad que aprovechó el FC Barcelona para acariciar su segundo título liguero consecutivo.

Un clásico en el que volverá el belga Thibaut Courtois a la portería del Real Madrid tras un mes de baja por lesión y para el que el francés Kylian Mbappé, también protagonista extradeportivo las últimas semanas, aún es duda

El galo, que le ha marcado 12 goles en diez partidos al Barça, apura sus opciones tras la molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que sufrió el 24 de mayo contra el Betis y cuya recuperación estuvo envuelta en polémica.

En pleno proceso de recuperación salieron a la luz fotografías de Mbappé con su pareja, la actriz española Esther Expósito, de vacaciones en Cerdeña.

La duda de Mbappé le hace caerse de la previsión de un once titular en el que sería Brahim Díaz el acompañante del brasileño Vinícius Junior como atacantes. Por detrás, Tchouaméni, sin castigo, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Thiago Pitarch formarían el centro del campo.

En defensa repitirían Trent como lateral derecho, Rüdiger y Huijsen como centrales y Fran García es el que más opciones tiene de ser titular en el lateral izquierdo. Y en portería, Courtois recuperará su sitio en detrimento de Lunin.

Alineaciones probables:

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, De Jong; Rashford, Olmo, Fermín; y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Thiago Pitarch, Bellingham; Brahím Díaz y Vinícius.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas)

Estadio: Spotify Camp Nou.

Horario: 2 p. m., de Colombia.