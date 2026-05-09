La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) celebró con orgullo la septuagésima promoción de graduandos, alcanzando un nuevo hito histórico al superar los 20.000 egresados.

“Graduamos a más de 500 estudiantes de nuestra Institución Universitaria de Barranquilla. Ya son más de 20 mil técnicos profesionales, tecnólogos, profesionales y especialistas los que se han formado en la IUB, demostrando cómo la educación en Barranquilla sigue abriendo puertas. Detrás de cada diploma hay sueños cumplidos, familias orgullosas y jóvenes que hoy tienen más oportunidades para transformar su futuro y el de nuestra ciudad. Qué orgullo, muchachos”, dijo el alcalde Alejandro Char.

El mandatario barranquillero destacó, también la apuesta de los egresados de IUB al Barrio, quienes dieron el paso en este exitoso modelo educativo: “Es muy importante este día de hoy porque ustedes son la primera promoción de la IUB al barrio que se gradúan de los colegios de Barranquilla. Qué diferencia que cuando llega una banda criminal y te da un revólver para que extorsiones o que toques la puerta, la educación y tú te transformes y te conviertas en líder que quieres ser”.

La institución entregó a la sociedad un total de 568 nuevos egresados, distribuidos en 277 técnicos profesionales, 110 tecnólogos, 112 profesionales y 69 especialistas. Cabe destacar que de los técnicos profesionales graduados, 68 pertenecen al programa IUB al Barrio, la estrategia de la Alcaldía de Barranquilla que está llevando la educación superior gratuita y de calidad a los barrios de la ciudad, transformando miles de vidas.

Durante las ceremonias, el mandatario distrital destacó que la educación es el camino hacia un futuro: “Hoy estamos haciendo patria por Barranquilla, patria por nuestra gente. No hay mejor herramienta que la educación y, que sean ustedes los voceros de esta institución, es orgullo de Barranquilla y es orgullo de Colombia. Siéntanse orgullosos de esta institución. Hoy estamos haciendo patria por Barranquilla, patria por nuestra gente”.

Con esta nueva promoción, la IUB alcanza la cifra histórica de 20.191 egresados, reafirmando su compromiso con una educación pertinente, incluyente y conectada con las necesidades del territorio.

El rector de la Institución Universitaria de Barranquilla, Arcesio Castro Agudelo, aseguró que la IUB tiene un fuerte impacto social en la ciudad: “Cada graduando representa una historia de esfuerzo, disciplina y sueños cumplidos. Desde la IUB seguimos trabajando para que más jóvenes y familias tengan acceso a oportunidades reales de transformación a través de la educación”.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento especial a Mac Linder Africando, graduado de Ingeniería Mecatrónica y ganador de una pasantía en la prestigiosa Universidad Harvard en Estados Unidos, quien aseguró que con esfuerzo logró vivir una de las experiencias más bonitas de su vida: “Quiero ser sincero, muchas veces no tenía los recursos. A veces no tenía ni siquiera para transportarme, mucho menos para pagar una carrera universitaria. Por eso, hoy mi gratitud es inmensa a Dios, al alcalde de nuestra ciudad y a esta universidad, que no solo me formó como profesional sino que transformó mi vida”.

Las ceremonias estuvieron marcadas por mensajes de superación, resiliencia y esperanza compartidos por estudiantes graduandos de programas como Diseño Gráfico, Ingeniería Mecatrónica y el proyecto IUB al Barrio, quienes resaltaron cómo la educación cambió sus vidas y les permitió abrir nuevas oportunidades personales y profesionales.

Con 28 años de trayectoria, la IUB, de la mano de la Alcaldía de Barranquilla, continúa consolidándose como una institución referente en educación superior pública de alta calidad, apostándole a la innovación, la inclusión y la transformación social desde las aulas hacia los territorios, transparencia y cuidado del entorno.