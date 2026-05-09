Con el objetivo de fortalecer la atención preventiva y evitar barreras en el acceso a los servicios de salud, la Gobernación del Atlántico lideró una mesa de seguimiento con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las Empresas Sociales del Estado (ESE) para revisar el avance de los acuerdos de contratación correspondientes a la vigencia 2026.

La jornada, encabezada por la Secretaría de Salud departamental, dejó como principal conclusión la fijación del 22 de mayo de 2026 como fecha límite para que las EPS legalicen en su totalidad los contratos de prestación de servicios con hospitales y ESE del departamento, bajo el cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018 y la implementación de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS).

El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, insistió en que la prioridad es garantizar que los usuarios puedan acceder a consultas, exámenes y procedimientos en sus propios municipios, sin necesidad de desplazarse a Barranquilla u otras ciudades.

“No podemos estar diciéndole a un paciente que vaya a otro municipio o a otra ciudad porque no podemos hacer un examen de laboratorio o un estudio”, manifestó el funcionario durante el encuentro.

Según explicó, las EPS están obligadas a asegurar la disponibilidad de tecnologías y servicios de salud en los territorios donde residen sus afiliados, especialmente en áreas relacionadas con prevención, diagnóstico y atención primaria.

Ajustes en contratación y fortalecimiento de hospitales

Dentro de las principales solicitudes planteadas por la administración departamental se encuentra la contratación del 100 % de los servicios contemplados en la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud con las ESE y hospitales públicos del Atlántico.

Además, la Secretaría de Salud pidió avanzar en el ajuste del valor por usuario teniendo en cuenta el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), así como mejorar la cápita asignada para los servicios de urgencias.

Otro de los temas priorizados fue la contratación del servicio de certificación de defunción domiciliaria por médicos en los municipios, medida con la que se busca evitar trámites adicionales y situaciones complejas para las familias.

“Para que estas familias no padezcan además una situación engorrosa y no tener quién haga un acta de defunción en su casa”, expresó Fajardo Jordán.

La administración departamental también reiteró la necesidad de que las aseguradoras contraten el traslado de pacientes en ambulancias para remisiones hacia Barranquilla y otros centros de mayor complejidad.

En ese contexto, la Gobernación confirmó que las 20 nuevas ambulancias gestionadas serán entregadas exclusivamente a las ESE del departamento para fortalecer el traslado asistencial básico, priorizando remisiones hacia Sabanalarga y Soledad, y solo en casos estrictamente necesarios hacia Barranquilla.

Programas prioritarios y atención integral

Durante la mesa de trabajo se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la atención en programas de riesgo cardiovascular y alto riesgo obstétrico, para lo cual las IPS públicas deberán contar con la dotación tecnológica necesaria para brindar atención integral a gestantes y recién nacidos.

En caso de que un municipio no tenga la capacidad instalada suficiente, la atención deberá articularse con la red del municipio más cercano al lugar de residencia del usuario.

La Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, considerada la puerta de entrada al sistema, contempla acciones de prevención y detección temprana en todas las etapas de la vida, incluyendo controles prenatales, vacunación, planificación familiar, salud oral, citologías, crecimiento y desarrollo y detección de cáncer, entre otros servicios.

Asimismo, se reiteró la obligación de garantizar en cada municipio servicios básicos de consulta externa y apoyo diagnóstico como medicina general, odontología, laboratorio clínico, rayos X, psicología, nutrición y terapias complementarias.

Balance de cumplimiento

En el encuentro también fue presentado el balance técnico de seguimiento a los acuerdos de voluntades en el marco del Decreto 441 de 2022, donde quedaron evidenciados distintos niveles de cumplimiento por parte de las EAPB.

La subsecretaria de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social en Salud, Rosmery Wehedeking Páez, señaló que estas mesas permiten verificar el estado real de los procesos contractuales y definir compromisos puntuales entre aseguradoras y hospitales públicos.

Desde el sector asegurador, Carmen Julia Niño Pantoja, gerente de Mutualser en el Atlántico, informó que la entidad ya alcanza un 98 % de contratación en el departamento y que solo faltan por concretarse acuerdos en dos de los 14 municipios donde opera.

Por su parte, Pier Angeli Velasco, gerente de la ESE Hospital de Ponedera, sostuvo que mejorar las tarifas pagadas por las EPS permitirá elevar la calidad de los servicios prestados por la red pública hospitalaria.

La Gobernación del Atlántico aseguró que continuará realizando seguimiento técnico permanente a los procesos de contratación, bajo la estrategia “Atlántico se cuida”, con el propósito de garantizar servicios de salud oportunos, accesibles y de calidad para toda la población del departamento.