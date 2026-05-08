La E.S.E. Universitaria del Atlántico (UNA) continúa avanzando en el fortalecimiento de su red hospitalaria en Barranquilla. La Superintendencia Nacional de Salud confirmó la entrada en operación de 26 nuevas camas de hospitalización, una medida con la que se busca mejorar la atención y reducir los tiempos de respuesta para los pacientes del departamento.

La ampliación contempla 16 camas para hospitalización de adultos y otras 10 destinadas a la atención en salud mental, un servicio cuya demanda ha venido aumentando en la región Caribe en los últimos meses.

Según la Supersalud, esta expansión no solo implica mayor infraestructura, sino también el refuerzo del personal médico y asistencial con equipos multidisciplinarios que permitan responder de manera más eficiente a las necesidades de los usuarios.

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El organismo de control destacó que la ESE Universitaria del Atlántico, actualmente la única red pública de mediana y alta complejidad habilitada en el departamento, ha mostrado una recuperación operativa desde que inició la medida especial de intervención en agosto de 2025.

De acuerdo con cifras entregadas por la entidad, la ocupación hospitalaria pasó del 33 % al 83 %, reflejando un incremento en la capacidad de atención y en la confianza de los usuarios hacia la institución.

Durante este proceso también se han puesto nuevamente en funcionamiento servicios médicos como fisioterapia, urología, cardiología y hospital día, además de la reapertura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), considerada clave para la atención de pacientes de alta complejidad.

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La Superintendencia Nacional de Salud aseguró que continuará realizando seguimiento permanente a la institución para garantizar mejoras en la prestación de los servicios, la protección de los recursos públicos y el acceso oportuno a la atención médica de los atlanticenses.