Con el propósito de promover el cuidado, el respeto y la sana convivencia durante la celebración del Día de las Madres, la Alcaldía de Barranquilla puso en marcha una serie de estrategias preventivas lideradas por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Oficina Distrital para la Mujer, Equidad y Género. La iniciativa, impulsada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama Katia Nule, busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de celebrar esta fecha en paz y armonía.

Una de las principales acciones es la campaña ‘Puntos Púrpura’, enfocada en prevenir la violencia basada en género mediante jornadas de orientación, sensibilización y acompañamiento en sectores priorizados de la ciudad. La estrategia hace parte de la política de prevención de violencias promovida por la Administración distrital y cuenta con el apoyo de la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana.

La campaña ha focalizado barrios como El Bosque, La Manga, La Esmeralda, Nueva Colombia, Lipaya, Por Fin, Me Quejo y Cuchilla de Villate. La primera jornada se desarrolló este miércoles en el parque San Pío, del barrio El Bosque, donde más de 50 personas participaron de las actividades pedagógicas y de sensibilización convocadas por la Alcaldía.

Lea también: Más de 6 mil familias se han postulado al subsidio Mi Techo Propio

Posteriormente, en horas de la tarde, la estrategia llegó al parque San Carlos Borromeo, en el barrio Los Olivos II, beneficiando a cerca de 50 personas más con orientación sobre prevención de violencias y convivencia ciudadana.

De manera paralela, la Administración distrital fortaleció las denominadas Caravanas por la Vida, una estrategia de acompañamiento y control que desde hace dos semanas incrementó su presencia en distintos sectores de Barranquilla mediante patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército. Con motivo del Día de las Madres, estas caravanas desplegarán planes operativos y preventivos en todas las localidades de la ciudad.

La campaña ‘Puntos Púrpura’ continuará hasta el viernes con nuevas jornadas en parques y sectores priorizados. Este jueves las actividades se concentraron en los parques Las Américas y Los Pitufos, cubriendo barrios como Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, La Sierrita, Las Américas y Las Gardenias.

El viernes, la estrategia llegará a los parques Las Nieves y Villas de la Cordialidad, donde las autoridades brindarán acompañamiento a las comunidades de Villas de San Pablo, Villas de la Cordialidad y Las Malvinas en jornadas programadas en horas de la mañana y la tarde.

Lea también: Distrito capacitará a administradores de conjuntos residenciales, en jornada gratuita de propiedad horizontal

En el marco de esta campaña, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, hizo un llamado a la ciudadanía para vivir esta celebración de manera responsable. “El mejor regalo a las madres debe ser una celebración en paz y armonía, siendo tolerantes y respetando a los demás”, expresó el funcionario.

Asimismo, la Administración distrital recomendó evitar riñas y comportamientos que afecten la convivencia, moderar el consumo de alcohol, acudir al diálogo para resolver conflictos y denunciar cualquier situación de violencia intrafamiliar ante las autoridades competentes. También reiteró el llamado a reportar hechos sospechosos a la línea 123 y a fomentar ambientes seguros y respetuosos dentro de los hogares.