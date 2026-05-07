Con el propósito de mejorar el abastecimiento de agua y responder al crecimiento urbano e industrial de Galapa, la Gobernación del Atlántico puso en marcha la construcción de una nueva línea de conducción que conectará el tanque La Sierra con la cabecera municipal.

El proyecto, liderado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, contempla la instalación de 4 kilómetros de tubería de 16 pulgadas y una inversión superior a los $7.700 millones.

Durante el inicio de las obras, el mandatario departamental aseguró que esta infraestructura permitirá fortalecer el servicio de acueducto tanto en las zonas residenciales como en el corredor industrial del municipio.

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“Esta obra garantiza un mayor caudal de agua y mejores condiciones para acompañar el desarrollo económico de Galapa”, manifestó Verano.

El alcalde municipal, Fabián Bonett, señaló que el proyecto hace parte de una estrategia conjunta con el Ministerio de Vivienda para modernizar el sistema de acueducto y atender las dificultades que enfrentan algunos sectores con el suministro del líquido.

El mandatario agregó que, además de esta línea de conducción, se adelantarán nuevas inversiones en la red matriz para optimizar de manera definitiva la prestación del servicio.

A su turno, la secretaria de Agua Potable del Atlántico, Lady Ospina, explicó que la obra se integra a las inversiones que se desarrollan en el Acueducto Regional del Norte, donde se ejecutan recursos cercanos a los $200.000 millones.

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La funcionaria precisó que el sistema permitirá transportar agua desde la estación Ciudadela hasta el tanque La Sierra y desde allí distribuirla hacia Galapa, garantizando capacidad para atender la demanda futura del municipio.

Con esta intervención, el departamento busca asegurar la sostenibilidad hídrica de una población que supera los 57.000 habitantes y consolidar a Galapa como uno de los polos industriales con mayor proyección en el Atlántico.