En la mañana de este miércoles 6 de mayo, el partido del Pacto Histórico anunció el arribo de Aida Quilcué, la fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, al departamento del Atlántico.

Durante la realización de la rueda de prensa, Henry Gordon, presidente de las centrales obreras del Atlántico, notificó a los medios que Cepeda culminará su campaña presidencial en Barranquilla.

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“El candidato presidencial Iván Cepeda cerrará su campaña presidencial nacional en Barranquilla. Aunque todavía no se ha definido si el evento será el 22 o el 23, se confirmó que el cierre de campaña a nivel nacional se realizará en la capital del Atlántico”, expresó Gordon.

Asimismo, convocó a todo el movimiento social, sindical y estudiantil para asistir a la concentración este jueves 7 de mayo en Soledad, en donde Aida Quilcué realizará un discurso a partir de las 6:00 p. m.

“¿Por qué es importante estar allí? Porque este es un momento determinante para acompañar, desde los sectores sociales y sindicales, esta fórmula vicepresidencial junto a nuestro próximo presidente, Iván Cepeda. Nuestra presencia representa un respaldo histórico y colectivo a este proyecto político. La invitación queda abierta para todos los sectores mencionados anteriormente”, expresó Gordon.

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Aida llegará hoy miércoles al departamento, y realizará un recorrido por varios municipios, entre esos Sabanalarga, Campeche, Luruaco y culminará este jueves en Soledad.