El alcalde Alejandro Char anunció en su cuenta de X (antes Twitter) que el recaudo de los principales impuestos distritales aumentó, con crecimientos históricos, que han llevado a recoger más de un billón de pesos en el primer cuatrimestre del 2026.

Char destacó que “Barranquilla rompió récord histórico en el recaudo de sus principales impuestos y supera el billón de pesos en los primeros 4 meses del año”.

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El Mandatario explicó que al corte de abril, “superamos el billón de pesos en ingresos corrientes de libre destinación (Icld), que vienen del impuesto predial, industria y comercio, delineación urbana y otros conceptos. Esto representa un crecimiento del 12% frente al mismo periodo del año anterior”.

En opinión del mandatario, el resultado refleja “la confianza y el compromiso de los barranquilleros. Gracias a este aporte, seguiremos llevando más salud, educación, obras, parques y oportunidades para nuestra gente. Recuerden que el impuesto predial tiene 5% de descuento por pronto pago hasta el 29 de mayo”, agregó.

¡Barranquilla rompe récord histórico en el recaudo de impuestos y supera el billón de pesos en los primeros 4 meses del año!



Al corte de abril, superamos el billón de pesos en ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), que vienen del impuesto predial, industria y comercio,… — Alejandro Char (@AlejandroChar) May 2, 2026

Durante este primer cuatrimestre del año, el impuesto predial unificado que hasta el próximo mes de mayo tiene descuento del 5% por pronto pago, alcanza un recaudo de 526.641 millones de pesos, lo que representa un aumento del 18% con respecto a lo recaudado en enero – abril de 2025 cuya cifra fue de 446.943 millones de pesos.

Por su parte, el impuesto de industria y comercio cierra el mes de abril con la suma de 449.738 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento del 8% con relación a los 416.032 millones de pesos recaudados en el mismo periodo de 2025.

En ese sentido se refirió al compromiso de los ciudadanos para pagar a tiempo: “Estamos muy agradecidos con todos los barranquilleros que han depositado su confianza en nuestra gestión con el pago de sus impuestos. Tenemos cifras históricas de crecimiento. Gracias a esa confianza podemos seguir llevando más desarrollo a toda nuestra ciudad: más salud, más educación, más colegios, más parques, más vías y más programas de atención a nuestra gente, para que Barranquilla esté a otro nivel”.

Al cerrar el mes de abril, los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) del Distrito, conformados por el impuesto predial unificado, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de delineación urbana y otros ingresos no tributarios superaron el primer billón de pesos, con una cifra récord de $1.017.828.305.746.

La suma de los ICLD creció un 12% comparada con el periodo enero – abril de 2025, un 33% con relación al mismo periodo en 2024 y un 63% respecto al corte de abril de 2023.

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“Estos resultados en aumento, año tras año, revelan la efectividad en el recaudo tributario, permiten hacer proyecciones sobre la inversiones clave para la ciudad y confirman la solidez de las finanzas distritales, fundamental para seguir llevando a cabo los proyectos consignados en el Plan de Desarrollo 2024 - 2027”, cerró el mandatario.