Panamá ha dado inicio a la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico, un legado que el libertador Simón Bolívar le dejó a los pueblos latinoamericanos. Se ha visionado, a lo largo de la historia, como uno de los primeros intentos de integración y cooperación entre naciones independientes del continente, siendo uno de los antecedentes más importantes del multilateralismo de la región.

El historiador Jorge Villalón estuvo presente en el evento desarrollado en la sede de la Cancillería.

Como antesala de esta fecha especial para Panamá y varios países de América Latina, el pasado 23 de abril, en el marco de una sesión ordinaria de la Sociedad Bolivariana, se desarrolló una jornada cultural, académica y literaria que contó con la participación de una delegación invitada de Barranquilla, que rememoró el paso del Libertador por esta ciudad.

El acto protocolario se llevó a cabo en el salón Simón Bolívar, en la sede de la Cancillería panameña, en el mismo lugar donde se reunieron hace 200 años los delegados de México, la Gran Colombia, —que incluía Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador—, Perú y Centroamérica.

Durante la sesión, y a propósito del Día del Idioma, la profesora de la Universidad del Norte, Sara Plata Cepeda, declamó un fragmento del poema La Boliviada, del poeta barranquillero Gabriel Escorcia Gravini. Por su parte, Jorge Villalón, historiador, escritor, poeta y músico, y miembro de la Academia de la Historia de Barranquilla, acompañado de su hijo Rodrigo Villalón, interpretó una canción dedicada al Libertador.

Más temprano en la mañana, en la plaza de Bolívar, ubicada en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, a pocos metros de la Cancillería, se realizó una ofrenda floral al monumento del Libertador acompañado por las notas de los himnos de Colombia y del país anfitrión. Este acto estuvo a cargo de Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, quien estuvo acompañado del embajador de Colombia en el istmo, Fabio Mariño Vargas.

La historia del Congreso

El vicecanciller Guevara Mann —también presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá— destacó la importancia histórica del Congreso Anfictiónico de 1826, considerado el primer congreso de Estados americanos y uno de los antecedentes del multilateralismo regional.

Explicó que el Congreso Anfictiónico, —una reunión de países de América creada para promover la unión y la cooperación— fue convocado por Bolívar con el propósito inicial de que los nuevos Estados americanos se pusieran de acuerdo y cooperarán para proteger y asegurar la independencia recién alcanzada frente a posibles amenazas de España y otras potencias europeas.

El Congreso Anfictiónico se llevó a cabo entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826 por iniciativa de Simón Bolívar.

También buscaba avanzar en la cooperación internacional en temas como el comercio, “por ejemplo, suprimir el tráfico de esclavos y promover la migración ordenada, segura y regular”, indicó en diálogo con EL HERALDO.

Este encuentro se desarrolló en Panamá entre el 22 de junio y el 15 de julio de 1826. En ese momento participaron cuatro grandes unidades políticas: México, Centroamérica como federación, Colombia como una unidad política y Perú. En la actualidad, esos territorios equivalen a 11 países.

“En la actualidad, la Colombia que estuvo presente fue sucedida por cuatro repúblicas separadas, Panamá, Ecuador, Venezuela y la propia Colombia”, expuso el viceministro.

Durante ese congreso se propuso el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, considerado el primer tratado multilateral de América.

Para Guevara, este hecho fue un gran acontecimiento porque el propio congreso sentó las bases de un sistema multilateral para América Latina, que aunque fue firmado, no todos los países lo ratificaron, lo que en su momento llevó a pensar que había quedado sin efecto.

“En su momento se pensó que este esfuerzo había quedado en nada, pero, visto en retrospectiva, es claro que en Panamá están los orígenes de la integración y la cooperación entre los países de América. Por eso, el Gobierno de Panamá se ha propuesto conmemorar este bicentenario de manera significativa, no solo para recordar ese hito histórico, sino también para fortalecer la conciencia sobre sus principios fundamentales como el multilateralismo, el sistema republicano de gobierno, la democracia y la cooperación entre las naciones”, resaltó.

El legado vigente de Bolívar

“Nos queda muchísimo de Bolívar”, así lo expresó el vicecanciller, quien es un apasionado por la vida de Bolívar y está convencido el pensamiento del Libertador sigue teniendo plena vigencia en el continente.

“Hoy hemos visto el legado de Bolívar como escritor y como escritor en temas políticos; así se puede ver en las miles de cartas, discursos, proclamas y arengas que dejaron entrever el civismo, el deber público, la defensa de la libertad y el sistema republicano de gobierno”, anotó.

En Ciudad de Panamá hay un monumento en honor al centenario del Congreso Anfictiónico.

Al tiempo que afirmó que “es un civismo sumamente profundo, ese sentido del deber, ese apego al sistema republicano del gobierno, ese apego a la libertad. Sencillamente, hay un legado tan grande que constituye una elección para nuestra actualidad”.

Además, resaltó en política internacional, la propuesta bolivariana de una confederación de Estados basada en la igualdad soberana, donde todos los países tuvieran los mismos derechos y obligaciones para sostener un sistema de paz y prosperidad.

“Ese es un legado maravilloso del libertador Simón Bolívar, que está plenamente vigente en la actualidad; es un legado que la sociedad bolivariana se ha preocupado por mantener vivo durante los 97 años de su existencia”, afirmó.

Cumbre internacional

Como parte de la conmemoración, Panamá liderará una agenda internacional de alto nivel entre el 20 y el 27 de junio, con presencia de presidentes, cancilleres y líderes internacionales.

El 22 de junio se realizará una reunión de jefes de Estado convocada por el presidente José Raúl Mulino, seguida por la instalación de la 56 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que sesionará hasta el 24 de junio.

Al día siguiente, el 25 de junio, se llevará a cabo el Consejo de Ministros de la Comunidad de las Democracias, con participación de representantes de más de 30 países para respaldar el sistema democrático.

El 26 de junio, por su parte, se ha organizado un encuentro de líderes globales para debatir los grandes temas del mundo actual.

Lazos con Barranquilla

Guevara Mann explicó que la sesión de la Sociedad Bolivariana estuvo dedicada al paso del Libertador por Barranquilla y Soledad en 1830, en su último tránsito hacia Santa Marta, donde falleció poco después.

Recordó que fue una etapa de profunda reflexión personal y política para Bolívar, por lo que valoró la visita de una delegación barranquillera que llevó un saludo especial a Panamá en el marco del bicentenario.

“Queríamos conversar y evocar aquel momento de introspección del Libertador, cuyo escenario fue Barranquilla y principalmente Soledad. Estuvimos muy contentos de recibir a una delegación de Barranquilla que vino a traer ese saludo, que nos vino a ayudar a rememorar esos días del Libertador en la ciudad de Barranquilla y Soledad”, anotó.

Una ofrenda floral y actos culturales hicieron parte de la agenda de la delegación barranquillera.

Finalmente, el viceministro destacó que para las nuevas generaciones el bicentenario deja una enseñanza clara y es la importancia de la unión regional, el respeto entre naciones, la democracia y la cooperación para enfrentar desafíos comunes.

“A dos siglos de aquel encuentro impulsado por Bolívar, Panamá busca recordarle a América que el diálogo entre Estados sigue siendo más necesario que nunca”, puntualizó,

La delegación ‘quillera’

“Barranquilla saluda a Panamá en el Bicentenario del Congreso Anfictiónico”. Bajo este lema, una delegación de siete representantes de la capital del Atlántico fue invitada a presentar muestras culturales y literarias, en un intercambio que busca fortalecer los lazos históricos entre ambos pueblos, unidos por el paso del Libertador por estos territorios.

En el Gran Salón Bolívar del Palacio Bolívar, y tras las palabras del ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos —quien destacó que esta conmemoración representa una oportunidad para renovar los valores de diálogo, respeto y entendimiento entre ambos pueblos—, un grupo de jóvenes de la Corporación Artística Luis Soto Durán presentó un recorrido por diez de las danzas más representativas del Carnaval de Barranquilla.

A su turno, Sara Plata, catedrática del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, presentó una visión de Barranquilla y su transformación en los últimos años. En su intervención destacó cómo, siendo la cuarta ciudad del país, se ha consolidado como un polo de desarrollo económico, con avances significativos en infraestructura, así como en su oferta cultural y turística.

Actas históricas fueron salvadas con energía nuclear

En paralelo a la conmemoración, Panamá también logró preservar las actas originales del Congreso de 1826 ante la amenaza de un eventual deterioro por la presencia latente del hongo aspergillus, microorganismo capaz de destruir el papel al alimentarse de celulosa.

Con apoyo del International Atomic Energy Agency y del gobierno de Brasil, los documentos fueron llevados a un instituto especializado brasileño para recibir tratamiento mediante irradiación, método usado para eliminar microorganismos sin dañar el material.

Durante el recorrido en el Salón Bolívar donde reposan las actas originales en una urna especial y unas copias, el vicecanciller Carlos Guevara calificó esta misión como una de las experiencias más emocionantes de su vida.

La recuperación de las actas originales se adelantó en un proceso especial en Brasil.

“Es probable que hasta ahora no se haya presentado ningún daño, ya que las actas se mantienen bien conservadas en urnas con temperatura estable y condiciones adecuadas. Sin embargo, cualquier variación en las condiciones climáticas podría afectar ese equilibrio y favorecer la activación de hongos. De ocurrir esto, existe el riesgo de deterioro e incluso destrucción de las actas”, expuso.