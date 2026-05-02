Las condiciones meteorológicas del presente año en el Caribe colombiano han estado marcadas por frentes fríos, altas temperaturas y vientos intensos acompañados de olas con altura significativa.

Sin embargo, en este mes de mayo se daría inicio a una nueva temporada climatológica que estaría influenciada por la llegada de las ondas tropicales.

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“La actividad de ondas tropicales y posibles remanentes de sistemas de baja presión o frentes fríos residuales modularán las precipitaciones; hacia finales de mes, se inicia el monitoreo de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico”, explicó el meteorólogo Douglas Molina a EL HERALDO.

Puso de presente que estas condiciones estarán determinadas por la transición de la temporada de lluvias, la posición de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), y la Oscilación Madden-Julian (MJO).

Detalló que, de acuerdo con los informes de predicción climática del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), tomados en abril del presente año, para mayo se proyectan condiciones mixtas de precipitación en la región Caribe colombiana.

Al respecto, notificó que se esperan incrementos en La Guajira y sur de Córdoba, mientras que en Cesar, Magdalena y Bolívar predominarían déficits o valores cercanos a lo normal.

Por otra parte, en San Andrés y Providencia, el comportamiento es variable, con condiciones cercanas a lo normal o ligeramente por encima en Providencia.

Ondas tropicales

Leidy Rodríguez, meteoróloga de Corpoguajira, explicó que en mayo es común el tránsito de ondas tropicales, las cuales serían la antesala de los ciclones tropicales que empiezan el primero de junio. En pocas palabras, son la etapa temprana de los huracanes.

“En ese orden de ideas, lo que podríamos esperar para el mes de mayo es que nuestra región Caribe mantenga unos cielos un poco más cubiertos en comparación con lo que se dio en los primeros meses del año”, manifestó la experta.

Asimismo, enfatizó en la importancia de hacer seguimiento y estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos. Sin embargo, no descartó que se presenten días secos y soleados en este mes.

“Puede que uno que otro día esté más seco y soleado, pero lo que va a predominar son más condiciones nubosas y probabilidad de lluvias, asociadas a esa transición de temporada lluviosa y a la temporada de huracanes”, indicó Rodríguez.

¿Inicios de ‘El Niño’?

Según la experta, los efectos del fenómeno de El Niño (asociado normalmente con las altas temperaturas y la escasez hídrica) aún no se verán consolidados este mes, sino hacia el final de año, de acuerdo con lo proyectado por las autoridades.

Señaló que este fenómeno no nace de un día para otro, ya que necesita de condiciones cálidas en el agua superficial de la cuenca del Pacífico, pero también hay incidencia de los vientos alisios.

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“Una vez se acopla, como lo decimos en meteorología, el océano y la atmósfera, y esto persiste por unos meses, se puede dar ‘El Niño’. Bajo ese contexto, se está proyectando que hacia fin de año ya se haya consolidado, se haya acoplado el océano y la atmósfera, y podamos tener unas condiciones bastante secas y escasas lluvias”, expuso la meteoróloga a esta casa editorial.

Finalmente, alertó que es importante prepararse prontamente para este fenómeno que llegará en los últimos meses del 2026.

¿Posible llegada de polvo sahariano?

La meteoróloga Leidy Rodríguez expuso que el polvo sahariano es una condición típica que ocurre generalmente cuando existe un fortalecimiento de los vientos.

En síntesis, estos vientos son capaces de arrastrar grandes cantidades de masa proveniente del Sáhara, que viajan por todo el Atlántico y llegan a algunos sectores de Sudamérica, incluida la región Caribe.

Inclusive, el departamento de La Guajira y algunas zonas de la parte oriental suelen ser las más afectadas por estar más cercanas a esa masa.

Aunque aún no se confirma su llegada, por lo general su arribo se da hacia los primeros meses y en la mitad del año.