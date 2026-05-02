La tradición y cultura sigue latiendo con fuerza en el Museo Romántico de Barranquilla. La recuperación de este espacio, que comenzó desde hace algunos años, poco a poco va tomando forma con la apertura de nuevos espacios para los barranquilleros como el recién inaugurado salón ‘El Vigía’, que se visiona como punto de encuentro para disfrutar de shows musicales, tertulias, e intercambios literarios.

Madeley Castaño, coordinadora del museo, contó a EL HERALDO que este espacio comenzó a funcionar desde este puente festivo y busca atraer más visitantes al inmueble.

“Hace algunos días hicimos pruebas con shows musicales para proyectar cómo podía funcionar este nuevo espacio y la idea es que los barranquilleros de todos los sectores de la ciudad encuentren intereses en común para disfrutar en las noches en el Museo con expresiones culturales de todo tipo”, comentó.

A renglón seguido, explicó: “La entrada será gratuita, pero con aporte al consumo en el lugar; lo que se logré recaudar en cada noche será utilizado como aporte a la recuperación del museo”.

De igual manera, la coordinadora del Museo habló sobre la importancia que tiene este nuevo espacio para la ciudad.

“Recuperar el museo ha sido una tarea compleja. Son muchos espacios que están en deterioro y que hemos renovado, pero todo implica un cuidado integral e inversiones. Creo que esta es una buena fuente de ingresos que iremos integrando para llamar la atención de la sociedad local y turistas”, manifestó.

Castaño, a su vez, recordó que se van a estar habilitando otros espacios en el Museo.

“Estamos pensando en una nueva cafetería en la zona aledaña al espacio de ‘El Vigía’, para que la gente pueda disfrutar de los recorridos y sea un espacio más atractivo a nivel visual. A su vez, se convertirá durante el día en una tienda especializada”, expresó la coordinadora.

También recordó que ‘El Vigía’ nació como una de las muchas manifestaciones del Museo Romántico para rememorar la historia de la ciudad.

“Acá el barranquillero puede encontrarse con sus raíces. A falta de más espacios habilitados en las instalaciones, la idea es que en medio de un show musical o tertulia toda una sociedad comparta un espacio e intereses en común alrededor de los elementos que resguarda el inmueble”, aseguró.

Por otro lado, hizo una invitación a los barranquilleros para que sigan visitando al museo.

“La entrada sigue siendo gratuita y se puede hacer un aporte económico voluntario para ayudar a la recuperación de la infraestructura”, anotó.

Dicho esto, el Museo Romántico anunció la apertura de una nueva agenda cultural que irá cambiando cada semana con diferentes eventos.

Renovación integral

Otro de los espacios que se ha ido renovando dentro del Museo son los jardines exteriores e interiores de la edificación. A través de un trabajo conjunto con el grupo de Vigías del Patrimonio, los espacios verdes están recuperando su brillo natural para engalanar la visita de propios y visitantes por las instalaciones de este patrimonio de la ciudad.

En ese sentido, las labores que se están realizando se centran en la siembra de nuevas plantas, remoción de tierras y cuidado especial de los jardines.

Como parte de esta iniciativa, algunas especies que ahora hacen parte de los espacios verdes son las trinitarias, la Cordyline fruticosa, la Plumbago auriculata y la Euphorbia milii, las cuales reducen las islas de calor y refrescan el ambiente.

Además, protegen la biodiversidad purificando el aire y dan vida al entorno de los patios interiores de la edificación.

Mientras tanto, lo que comprende el primer piso del inmueble todavía se encuentra en proceso de recuperación para ser parte del recorrido cultural por las miles de piezas históricas que resguarda el museo.

Además, dos salas de exposición ya se encuentran habilitadas para la ciudadanía. Estos espacios contienen elementos como la historia del barrio El Prado, las edificaciones más antiguas de la ciudad, los pioneros de la radio y periódicos históricos de la época.

Resguardar la memoria material del Museo

En el marco del Día Internacional de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo, el Museo Romántico realizará una jornada de donación destinada a fortalecer el ‘Armario de Barranquilla’, un depósito textil que protege, conserva y organiza las piezas que hacen parte de la memoria material de la ciudad.

Por tal motivo, la actividad tendrá como objetivo recolectar materiales como ganchos de ropa, bolsas especiales para guardar trajes, bolsas plásticas, jabón en polvo, plástico transparente, sobres o elementos de aseo.

Entre varios de los elementos importantes que todavía resguarda el museo son cuadros del fallecido Alfredo de la Espriella, fundador de este patrimonio cultural, elementos en memoria de Ernesto Cortissoz, mapas y maquetas a escala sobre la geografía de Barranquilla, los primeros aviones comerciales que llegaron a la ciudad y objetos varios de figuras como Gabriel García Márquez.