Con el fin de recopilar insumos técnicos para la formulación de políticas públicas más efectivas, el Edumas realizó un recorrido en el sector American Bar para llevar a cabo una caracterización de los vendedores ambulantes que ocupan esta zona del municipio de Soledad.

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La actividad, ejecutada el pasado 24 de abril, tiene el propósito de obtener información detallada sobre la situación socioeconómica de los comerciantes, así como identificar su número y necesidades reales.

De acuerdo con la Alcaldía de Soledad, este proceso permitirá a la administración municipal contar con insumos fundamentales para edificar políticas públicas más efectivas, orientadas al ordenamiento del espacio público y la generación de alternativas de formalización laboral.

“Durante esta jornada de censo y sensibilización encontramos comercio informal ocupando de manera indebida el espacio público peatonal y vehicular. Pero también comercio formal usando la zona del andén para exhibir sus productos. Solicitamos a esas personas hacer uso correcto de la zona, sin obstaculizar el espacio de los demás”, expresó Daniel Cure, subgerente de Desarrollo Urbano del Edumas.

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El funcionario aseguró que esta misma jornada se ha adelantado en zonas como las inmediaciones del Centro Comercial Plaza del Sol y en Mi Plaza Los Robles, lugares por los que la entidad ha recibido muchas peticiones.

La caracterización se enmarca en una estrategia integral liderada en el municipio por la alcaldesa Alcira Sandoval, que busca equilibrar el uso del espacio público con el bienestar de la ciudadanía, promoviendo condiciones más organizadas, seguras y sostenibles en sectores de alta afluencia.