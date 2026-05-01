En la tarde de este jueves 30 de abril la Gobernación inauguró la tienda principal de Artesanías del Atlántico, el proyecto de la Secretaría de Cultura y Patrimonio que promociona el trabajo de los artesanos del departamento a través del diseño, creación y comercialización de piezas cargadas de historia y tradición.

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La nueva tienda se ubica en el local 9 del centro comercial Plaza Catalunya, situado en la carrera 58 con calle 82-60, en el norte de Barranquilla. El horario de atención es de lunes a sábado desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche.

El acto de inauguración fue presidido por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; la primera dama, Liliana Borrero, y la directora de Artesanías del Atlántico, Adriana Rubio, quienes entregaron detalles sobre la colección de piezas con la que se dio apertura a este establecimiento: ‘Diarios de un Paraíso’.

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La muestra incluye 52 referencias, que van desde productos para el hogar como individuales, servilleteros, jarrones, bandejas, porta vasos y cajas para guardar té, hasta accesorios de moda como mochilas y carteras para la playa, entre otros.

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Son productos ecológicamente sostenibles, elaborados con materia prima local por artesanos de los municipios de Piojó, Galapa, Sabanalarga, Usiacurí, Luruaco, Puerto Colombia, Polonuevo, Ponedera, Soledad y Suan.

Así las cosas, el valor de los artículos trasciende lo estético, pues con cada compra los ciudadanos apoyan directamente el sustento de cuatro mil familias artesanas del Atlántico.

El Heraldo

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El gobernador Eduardo Verano resaltó “el cambio de look que ha tenido el producto”, en referencia a los nuevos colores que se han agregado a las artesanías en la colección ‘Diarios de un Paraíso’, predominando el morado, naranja, amarillo, azul, verde y rojo.

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“Quiero felicitar al equipo de Artesanías del Atlántico. Estoy sorprendido con la nueva imagen de los productos porque se han atrevido a teñir de nuevos colores los materiales, como el caso de la palma de iraca, y a innovar en los diseños. También tenemos cada vez más técnicas, lo que quiere decir que es un proceso ascendente, exitoso. Los artesanos están motivados a hacer innovaciones, vamos por buen camino”, celebró el mandatario departamental.

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La amplia oferta de productos de Artesanías del Atlántico, no solo en esta colección, es resultado de más de 23 técnicas artesanales como: tejido en bejuco, tejido en enea, pintura sobre vidrio, tejido en palma de iraca, talla en madera, talla en madera naufraga, tejido en bolsa plástica, totumo, zuncho, barro y arcilla.

La primera dama, Liliana Borrero, se pronunció en el mismo sentido subrayando que “la nueva colección es mucho color, muy tropical y con una nutrida e interesante combinación de técnicas”.

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Extendió la invitación a adquirir estas piezas como regalo para las madres, ya que en el entrante mes de mayo se celebra a esta figura amada en las familias y pilar de la sociedad. “Tenemos bolsos hermosos con infinidad de formas, tamaños y fibras, es un excelente obsequio para llevar con orgullo todo lo que hacen los artesanos de nuestro departamento”, enfatizó.

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Por su parte, Adriana Rubio destacó en diálogo con EL HERALDO que las piezas de esta colección son “funcionales y atemporales”, con una gama de colores vivos inspirados en algunas de las flores representativas de la región Caribe. Asimismo, indicó que el proyecto ha tenido un exitoso posicionamiento a nivel internacional gracias a la participación en importantes ferias como Maison & Objet, en París, logrando ventas en 29 países.