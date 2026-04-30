Este jueves 30 de abril, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) lanzó el pronóstico del clima para el país. Durante el fin de semana, de acuerdo con la autoridad ambiental, varias regiones presentarán jornadas de lluvias, siendo el sábado el día con mayores acumulados.

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De acuerdo con el Ideam, la región Caribe tendrá condiciones variables, con lluvias dispersas y más frecuentes en los sectores centrales y sur, y algunas hacia el norte.

Para este viernes 1 de mayo, indicaron que en la región Caribe habrá posiblemente lluvias dispersas, especialmente en centro y sur de Bolívar, sur de Cesar y suroccidente de Córdoba, mientras que en norte predominarán bajas precipitaciones.

Sin embargo, a nivel país sí se prevén lluvias moderadas a fuertes, con probabilidad de tormentas aisladas, en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Los mayores acumulados se concentrarán en el suroccidente de la región Pacífica y en parte de las regiones Andina y Amazónica.

En la región Pacífica se esperan lluvias fuertes en Nariño y Cauca, así como acumulados elevados en el Chocó y en el sur y oriente del Valle del Cauca. Para la región Andina, las precipitaciones serán frecuentes y localmente intensas en Antioquia, el Eje Cafetero, el occidente y sur de Tolima, Huila, el centro y norte de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander, con mayores acumulados en zonas montañosas.

Por otra parte, el día sábado en la región Caribe se esperan lluvias dispersas en el centro y sur de Bolívar, sur de Cesar y suroccidente de Córdoba, mientras que el norte presentará menos precipitaciones.

En cuanto a otros territorios colombianos, se esperan lluvias moderadas, con probabilidad de actividad eléctrica aislada, en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la región Pacífica, el sur de la región Andina y la Amazonía, donde no se descartan eventos localmente muy fuertes.

Finalmente, para el domingo, en el Caribe se prevén lluvias moderadas a localmente fuertes en el centro y sur de Bolívar, Cesar y Magdalena, mientras que en el norte predominarán acumulados bajos a moderados.

Recomendaciones ante vientos fuertes o vendavales

Ante la posibilidad de que se presenten estos fenómenos meteorológicos, el Ideam recomendó a la comunidad buscar refugios seguros y no exponerse en zonas abiertas, ubicarse debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descarga.

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Asimismo, instaron a evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad. Así como a asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.