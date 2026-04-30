A través de una política de Estado concentrada en la recuperación del patrimonio cultural que se encuentra en el exterior, el Gobierno nacional alcanzó un total de 1.194 piezas arqueológicas restituidas desde el año 2022.

La estrategia, liderada principalmente por la Cancillería, implicó la movilización de recursos diplomáticos, técnicos, logísticos y operacionales disponibles, incluyendo el traslado seguro de piezas en el Buque Escuela A.R.C. Gloria, el avión presidencial y aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, garantizando condiciones óptimas de custodia, conservación y protección del patrimonio nacional.

En palabras de la Canciller Rosa Yolanda Villavicencio, este resultado se enmarca en un logro del Gobierno de Colombia en los últimos años, durante los cuales se ha alcanzado la repatriación de 1.194 piezas arqueológicas, como reflejo de una acción sostenida y articulada en la protección del patrimonio cultural de la Nación.

“La entrega que nos convoca corresponde, además, al mayor lote recibido en lo corrido de 2026, que fue desde Chile y que contó con 174 bienes arqueológicos, lo que reafirma la dimensión y el impacto de este esfuerzo”, declaró.

De igual manera, mencionó que “la repatriación fue posible gracias a la devolución voluntaria realizada por la familia Errázuriz Cox, que en coordinación con la Embajada y tras la activación de los protocolos institucionales con el ICANH, lograron devolver las piezas a la Cancillería, a través de la Dirección de Asuntos Culturales y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes”.

Además, las piezas retornaron al país mediante valija diplomática, bajo estrictas condiciones de seguridad y conservación, con el acompañamiento directo del Embajador de Colombia en Chile, Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien actuó como comisario y custodio de los bienes.

Al respecto, Saia Vergara Jaime, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural, encargada de las funciones del despacho de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, también resaltó que:

“Estas acciones hacen parte de una política que ha ampliado el acceso al patrimonio cultural. Hoy, los bienes patrimoniales se están llevando a los territorios, abrimos espacios para su uso público y los integramos a procesos educativos, culturales y comunitarios”, comentó.

Cabe destacar que durante el 2022, Colombia logró la repatriación de 354 bienes arqueológicos; el 2023 cerró con 210 piezas repatriadas; 2024 y 2025 registraron 316 y 137 repatriaciones, respectivamente.

Sumado a esto, la Cancillería le ha entregado 177 piezas al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) desde Chile y Venezuela, durante 2026; que posicionan al país como referente regional en la defensa y recuperación de su patrimonio arqueológico.

De esta manera, los países con mayor número de piezas repatriadas, son: Estados Unidos con 384, Italia con 208, Chile con 174, Alemania con 149 y Canadá con 127, entre otros.