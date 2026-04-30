La Alcaldía de Soledad culminó la primera fase de entrega de tablets a estudiantes de décimo grado de 21 instituciones educativas oficiales, como parte de la estrategia Soledad Educa Digital, la cual busca preparar a los jóvenes para obtener excelentes resultados en las pruebas Saber 11.

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En el más reciente acto, desarrollado en el paraninfo de la Institución Educativa Iitida, la administración municipal realizó la entrega de 341 tablets.

De esas, 173 fueron para estudiantes de la IE San Antonio de Padua, 147 a la IE Villa María y 21 a la IE Josefa Donado, completando así la distribución de 2.270 herramientas tecnológicas en esta primera etapa.

Para el próximo semestre, se tiene previsto continuar con la entrega en las 12 instituciones educativas restantes.

“Hoy más que nunca, el único reto que deben tener nuestros hijos es estudiar, sacar buenas notas y prepararse con disciplina para las pruebas Saber 11. No podemos permitir que desafíos peligrosos que circulan en plataformas digitales pongan en riesgo su vida y su futuro”, afirmó la alcaldesa Alcira Sandoval.

De igual manera, la estudiante Olimar Valdés, de la IE. Villa María, manifestó su rechazo a los retos que circulan en plataformas digitales: “No queremos más retos, queremos que la educación sea lo primero y que dejen los niños de estar quitándose la vida por cosas que no van al caso y dejan a sus papitos solos…tenemos que salir adelante a pesar de todas las dificultades, Dios es grande y maravilloso con todos nosotros".

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Por su parte, la madre de familia Iveth Pérez Jiménez resaltó la importancia de esta estrategia: “Hoy estoy contenta con lo que la alcaldesa ha hecho, no soy de Soledad pero tengo mi corazón sembrado aquí porque todo mis hijos nacieron aquí. En mis posibilidades no podía comprar una tablets a mi hijo, estoy contenta de vivir en Soledad, quiere estudiar criminaliistica y esta herramienta le va ayudar en lo que emprenda”, expresó.