Con el fin de fortalecer la movilidad diaria de miles de ciudadanos del área metropolitana de Barranquilla, Transmetro anunció la implementación de convenio estratégico entre las empresas de Transporte Público Colectivo (TPC) Alianza Sodis y Coolitoral, la cual permitirá que buses de dichas compañías refuercen las rutas alimentadoras en el municipio de Soledad.

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Ante la alta demanda de usuarios del sistema de transporte en la zona, la medida pretende disminuir significativamente los tiempos de espera y optimizar la frecuencia de los despachos en las franjas de mayor congestión.

Rutas habilitadas

Los usuarios podrán acceder al servicio a través de los vehículos de Alianza Sodis y Coolitoral vinculados al Sistema. En su parte frontal, los buses cuentan con la identificación de Transmetro, además de los logotipos de la Alcaldía de Barranquilla y del Área Metropolitana de Barranquilla (AMB).

En cuanto a la dinámica de viaje, los pasajeros deberán abordar en los paraderos habituales. A su vez, los buses están equipados con validadores electrónicos, resultando el pago del pasaje se realiza exclusivamente a través de la Tarjeta Transmetro.

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Horarios de operación

El refuerzo del TPC se encuentra integrado a la programación del Sistema, concentrándose a su vez en ocho rutas fundamentales que conectan diversos sectores del municipio con las estaciones troncales.

Los servicios cubiertos para maximizar la eficiencia, se han establecido horarios específicos de operación que coinciden con las horas pico de la ciudad; de 5:30 a. m. a 8:00 a. m. y de 4:30 p. m. a 7:30 p. m.

En las rutas de Transmetro de:

A2-1 Hipódromo.

A3-2 Soledad 2000.

A3-3 Manuela Beltrán.

A3-4 Villa Sol.

A3-41 Villa Karla.

A5-1 Los Robles/Los Almendros.

A5-2 Las Moras.

A5-3 La Central.

Usuarios beneficiados

La implementación de este esquema dio inicio el pasado lunes 27 de abril. Según los reportes preliminares, ha generado un impacto positivo en la experiencia de viaje al usuarios del Portal de Soledad manifestar su satisfacción ante la mejora en las frecuencias.“Cuando llegué a la parada, el bus a los 5 minutos llegó. Vino rápido”, expresó Johanna, usuaria recurrente del sistema.

Óscar, residente del municipio, señaló que “es más frecuente la llegada de los buses y está evolucionando más el transporte”.

Por su parte, Rubén García, gerente de Transmetro, destacó que esta estrategia empresarial es clave para fortalecer la movilidad de Soledad, al ser un punto crítico por su volumen de pasajeros del sistema integrado de transporte.

“Desde Transmetro continuamos implementando acciones orientadas a mejorar la calidad del servicio. Teniendo en cuenta que el municipio de Soledad concentra un volumen significativo de usuarios del Sistema, se adopta esta medida con el objetivo de optimizar la operación de los servicios alimentadores, reducir los tiempos de espera y fortalecer la movilidad en esta zona del área metropolitana”, afirmó el funcionario.

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