Fuertes ráfagas de viento alteraron la tranquilidad de los vecinos del barrio Villa Valentina, en el municipio de Soledad, durante la mañana y el mediodía de este martes 28 de abril, dejando al menos siete viviendas destechadas y varias familias en condición de vulnerabilidad.

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El fenómeno natural sorprendió a los habitantes del sector y ocasionó daños significativos en las estructuras de los inmuebles. Ante la emergencia, la Alcaldía de Soledad activó de manera inmediata los protocolos de atención a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el ingeniero Alexis Rodríguez.

El equipo técnico se desplazó hasta la zona afectada para realizar la evaluación preliminar de daños y caracterizar a las familias damnificadas.

Como parte del procedimiento institucional, los funcionarios iniciaron el registro en el RUFE (Registro Único Familiar de Emergencia), para consolidar la información de los hogares impactados y agilizar la posterior entrega de ayudas humanitarias.

Estas asistencias serán otorgadas una vez se complete el proceso de verificación y aprobación por parte de la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez.

Desde la administración se reiteró que el objetivo principal es garantizar que ninguna familia quede desamparada frente a este tipo de eventos inesperados. Además de la atención inmediata, se busca fortalecer la cultura de prevención en la ciudadanía, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias, periodo en el que suelen intensificarse los vientos y las precipitaciones en la región Caribe.

En ese sentido, el secretario de Gobierno municipal, coronel Carlos Valencia, señaló que, si bien estos fenómenos naturales no pueden evitarse, sí es posible reducir los riesgos mediante la adopción de medidas preventivas.

“Estos hechos son imprevistos y no controlables, pero es fundamental que la comunidad atienda las recomendaciones emitidas por la Oficina de Gestión del Riesgo, como asegurar techos, limpiar canales de desagüe y evitar prácticas que aumenten la vulnerabilidad de las viviendas”, indicó.

Por su parte, la comunidad afectada ha reconocido la rápida reacción de las autoridades. Telmo Villalba, residente del barrio Villa Valentina, expresó su agradecimiento por la pronta presencia institucional.

“Agradecemos a la alcaldesa Alcira Sandoval por la respuesta rápida ante esta situación. Esperamos recibir las ayudas humanitarias, pero es importante resaltar que esta administración atiende los llamados de la comunidad de manera oportuna”, manifestó.

Las autoridades continúan monitoreando las condiciones climáticas y mantienen activos los canales de atención para reportar emergencias. Asimismo, se hace un llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier situación de riesgo que pueda poner en peligro la integridad de las familias.

La Alcaldía reafirmó que, ante las emergencias climáticas que se presentan en el municipio, mantiene su compromiso de seguir trabajando por la seguridad y el bienestar de sus habitantes, consolidando además una visión de territorio resiliente, preparado y enfocado en la protección de la vida.