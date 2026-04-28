Jorge Senior, quien se venía desempeñando como rector de la Universidad Autónoma del Caribe, señaló este martes que serán respetuosos del fallo de fondo de la justicia colombiana, que ordenó el reintegro de la colombo-argentina Silvia Gette Ponce al frente de la universidad.

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Senior citó a una reunión al Consejo Superior, órgano que venía administrando la universidad, para consultar su posición. Según pudo establecer EL HERALDO, los consejeros le exigieron obedecer el fallo de manera integral.

En ese sentido, Senior manifestó en sus redes sociales que era lo esperado, por lo cual se declaró obediente a las ordenes de los jueces: “Acaba de finalizar reunión con los miembros del Consejo Superior. La decisión, como se esperaba, es acatar los fallos judiciales”.

Con lo anterior, el CSU de la Uniautónoma perdería sus efetos y quedará disuelto, quedando en manos de Gette Ponce instaurar la Sala General, con sus miembros activos, al momento que fue despojada de la rectoría.

A continuación falta finalizar el proceso de empalme para culminar exitosamente la transición a una nueva Administración acorde al mandato judicial.



Es procedente una mesa de transición en el día de hoy que garantice el funcionamiento fluido de la Institución. https://t.co/d372YeQfLS — Jorge Senior UAC (@JorgeSeniorUac) April 28, 2026

En ese sentido, Senior se despidió de los actuales consejeros: “Agradezco a todos sus prestigiosos miembros que durante casi dos años me acompañaron al frente de la Universidad Autónoma del Caribe”.

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Además, señaló que sentará con Gette Ponce para proceder a realizar el empalme de rigor: “A continuación falta finalizar el proceso de empalme para culminar exitosamente la transición a una nueva Administración acorde al mandato judicial. Es procedente una mesa de transición en el día de hoy que garantice el funcionamiento fluido de la institución”.