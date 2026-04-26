Este domingo se llevan a cabo en Barranquilla las elecciones de Juntas de Acción Comunal, una jornada que, según autoridades distritales, la jornada habilitada para más de 50 mil sufragantes avanza con normalidad y alta participación ciudadana. Sin embargo, los ciudadanos denuncian retrasos en el proceso para ejercer su derecho al voto.

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De acuerdo con Andrés Rengifo Lemus, jefe de Participación Ciudadana de la Alcaldía, el Distrito habilitó 165 puntos de votación, con acompañamiento de la Fuerza Pública y especial vigilancia en 35 de ellos por alta concurrencia. Solo un número reducido de mesas, menos de cinco, fue aplazado por decisión autónoma de algunas juntas.

“Las elecciones comunales 2026 están siendo un éxito, han transcurrido en completa calma y con mucha afluencia en diferentes sectores”, aseguró.

Asimismo, explicó que una de las novedades de esta jornada es la entrega, por primera vez, de un certificado electoral, que permitirá a los votantes acceder de manera prioritaria a programas de participación ciudadana y acreditar su vinculación activa en las decisiones comunitarias.

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Jhony Olivares

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ángelo Cianci, destacó que desde tempranas horas se instaló un Puesto de Mando Unificado con presencia de entidades como la Personería, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

“No tenemos reportes de alteraciones del orden público. La jornada transcurre en orden y control”, indicó.

Las autoridades prevén que el preconteo de resultados esté disponible la noche de este domingo, mientras que la oficialización se realizará dentro de los 15 días hábiles siguientes, tras la verificación legal del proceso.

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El Distrito reiteró el llamado a la ciudadanía para participar de manera pacífica y ordenada en este ejercicio democrático comunitario.

Los votantes

En algunos puntos de votación se han presentado inconformidades por la logística, como es el caso en la IED El Pueblo.

En este sector, varios votantes manifestaron su molestia por las largas filas y los tiempos de espera. Abel Pacheco, uno de los ciudadanos, aseguró que la situación responde a la habilitación de una sola mesa de votación.

“Me parece una falta contra el pueblo. ¿Cómo van a poner una sola mesa? Están jugando con el tiempo de nosotros”, expresó.

Jhony Olivares

Pacheco indicó que llevaba más de una hora esperando para votar, tras llegar alrededor de las 9:45 a. m.

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Otros ciudadanos señalaron que la alta afluencia generó momentos de desorden durante la jornada. Sin embargo, la situación fue controlada con la intervención de la Policía.

María Luisa Valencia de Colón, presidenta actual de la Junta de Acción Comunal, explicó que, aunque hubo congestión, el proceso se mantiene bajo control.

“Hubo un momento en que la gente estaba desesperada por la cantidad de votantes, pero se llamó al cuadrante y se organizó todo. En este momento estamos en orden”, afirmó.

Valencia también destacó que algunos votantes lograron ejercer su derecho sin mayores dificultades. “Yo estoy desde las 7 de la mañana, voté rápido, y ahora estoy ayudando en la organización”, agregó.

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Las autoridades han reiterado que, pese a situaciones puntuales, la jornada se desarrolla sin alteraciones de orden público y con acompañamiento institucional en los distintos puntos de la ciudad.

Desde el punto de votación ubicado en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, Álvaro Machuca, uno de los votantes, aseguró que lleva cerca de 40 minutos en la fila sin poder sufragar.

Jhony Olivares

“Esto es lento. Solo hay una mesa y cuando uno entra es peor, porque le entregan varios papelitos. Hubieran puesto más mesas para agilizar”, afirmó.

Por su parte, Marina Cueto también expresó inconformidad por la demora. “Tenemos cosas que hacer, dejamos los oficios de la casa y esto no se mueve”, dijo. Cueto indicó que ya había participado en elecciones similares anteriormente y que en esa ocasión el proceso fue más ágil.