Sabanagrande vivió una jornada histórica con la inauguración de su Parque Estadio, escenario que desde este fin de semana acoge la gran final departamental de Golea Atlántico.

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En medio de esa celebración deportiva, Juan de Acosta y Sabanagrande comenzaron, con triunfo, su camino en el certamen, tras imponerse en la primera jornada ante Candelaria y Palmar de Varela, respectivamente.

El acto inaugural contó con el saque de honor del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien destacó la importancia de poner al servicio de la comunidad escenarios que impulsen el deporte y la integración municipal.

“Cuatro selecciones, cuatro ilusiones en este gran escenario que hoy ponemos a disposición de la comunidad. Eso es lo que queremos: un Atlántico unido alrededor del deporte, fortalecido y con proyección mundial”, expresó el mandatario.

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En el juego de apertura, Juan de Acosta superó 2-0 a Candelaria en un partido intenso y disputado. Aunque Candelaria generó varias opciones de gol, la contundencia fue para su rival. Andrés Rocha abrió el marcador con un potente remate de media distancia, mientras que Giovany Hernández selló la victoria.

“Satisfecho de comenzar ganando. Vi al portero adelantado y decidí probar de media distancia; por fortuna entró. Estoy muy feliz por este inicio”, señaló Rocha, volante creativo del equipo.

El cierre de la jornada tuvo emoción hasta el final. Sabanagrande venció 1-0 a Palmar de Varela con anotación agónica de Yobanis Torres, desatando la celebración de la afición local.

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“Primero darle gracias a Dios por permitirnos defender los colores de nuestro municipio. Estamos felices y agradecidos con la Gobernación por esta final; tenemos grandes expectativas”, afirmó Renato Andrés Lasca, capitán del conjunto anfitrión.

El director de Indeportes Atlántico, Iván Urquijo Osorio, resaltó el impacto del torneo y la importancia de aprovechar estos escenarios para el desarrollo deportivo.

“Muy contentos. Esto es una verdadera fiesta deportiva. Jugar una final de Golea en este escenario nos llena de alegría. Reafirmamos nuestro compromiso con los niños y jóvenes del departamento, brindándoles todas las garantías para su desarrollo deportivo”, indicó.

La gran final departamental de Golea Atlántico, avalada por la Liga de Fútbol del Atlántico, se disputa en la categoría sub-17 con sede única en Sabanagrande. Participan los campeones de cada edición: Sabanagrande (Golea I), Juan de Acosta (Golea II), Palmar de Varela (Golea III) y Candelaria (Golea IV) de la siguiente manera:

88 deportistas en competencia

22 por equipo

Formato: todos contra todos, a 3 fechas

Clasifican: los dos primeros a la final

Segunda jornada: 3 de mayo