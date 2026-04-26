La novena de sóftbol masculino sub 23 de Colombia que participa en la Copa Mundial de esta disciplina que se juega en la ciudad de Sincelejo debutó la noche de este sábado 25 de abril con victoria en casa.

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Ante más de 8 mil espectadores que colmaron el Estadio Mundialista 20 de Enero los dirigidos por Ernesto Babilonia le ganaron 9 carreras por 4 a la selección de Sudáfrica.

Con este triunfo las novenas de Colombia, Japón y Nueva Zelanda lideran el Grupo A tras sus victorias en la primera jornada. Nueva Zelanda derrotó a Argentina por 10-2 y Japón venció a la República Checa 11-3.

Eduardo Salcedo

En el Grupo B, Australia, Canadá y Venezuela comenzaron sus campañas con victorias. Australia derrotó a México por 3-0, Canadá superó a Dinamarca por 3-1 y Venezuela venció a Singapur por 15-0 en tres entradas.

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Programación

Este domingo, Singapur y México abren la jornada a partir de la 1:00 de la tarde en el Estadio Mundialista Eduardo Porras Arrázola.

A las 2:00 de la tarde en el Estadio Mundialista 20 de Enero se enfrentan las novenas de Venezuela y Dinamarca.

Luego, a partir de las 4:00 de la tarde en el Eduardo Porras Arrázola juegan las novenas de Australia y Dinamarca; a las 5:00 de la tarde en el 20 de Enero es el partido entre Sudáfrica y Nueva Zelanda.

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Cierran los juegos de Argentina y Japón desde las 7:00 de la noche en el Estadio Mundialista Eduardo Porras Arrázola, y a partir de las 8:00 de la noche es el juego entre Colombia y República Checa en el Estadio Mundialista 20 de Enero.