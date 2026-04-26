El estado de Florida anunció la apertura de una investigación penal inédita en Estados Unidos para determinar si la inteligencia artificial tuvo algún grado de participación en un tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida, que dejó dos personas muertas y seis heridas.

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Esta sería la primera vez que se analiza en la justicia penal el posible papel de una herramienta de IA en un crimen de esta magnitud.

Según la fiscalía, el atacante identificado como Phoenix Ikner habría mantenido conversaciones previas con ChatGPT, desarrollado por OpenAI, antes de perpetrar el ataque.

Florida's AG has released additional footage of last year's mass shooting at Florida State University where 2 people were killed and 6 injured.



You can see the killer, Phoenix Ikner, moving through the student union without any threat as he knew it was a "gun free zone" and it… pic.twitter.com/rzazNrypIp — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 12, 2026

El fiscal general James Uthmeier aseguró que el sistema proporcionó “indicaciones significativas” relacionadas con el tipo de arma, la munición y posibles escenarios para causar el mayor impacto.

“Si ChatGPT fuera una persona, estaría frente a cargos de asesinato”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa, subrayando la gravedad del caso.

JUST IN: Accused FSU shooter Phoenix Ikner released from hospital, cops say.



He faces 2 murder charges & 7 attempted murder charges. pic.twitter.com/9jSNb3zGik — Breaking911 (@Breaking911) May 12, 2025

Desde OpenAI rechazaron cualquier responsabilidad directa en el crimen. La compañía señaló que el sistema generó respuestas “objetivas” ante las solicitudes del usuario y destacó que colaboró con las autoridades entregando información relevante tras conocer el ataque.

Además, la empresa afirmó haber reforzado sus protocolos de seguridad para detectar conversaciones potencialmente peligrosas y activar alertas preventivas.

Desde OpenAI rechazaron cualquier responsabilidad directa en el crimen. La compañía señaló que el sistema generó respuestas “objetivas” ante las solicitudes del usuario y destacó que colaboró con las autoridades entregando información relevante tras conocer el ataque.

La legislación de Florida contempla la figura de complicidad para quienes inciten o asesoren la comisión de delitos. Sin embargo, aplicar este concepto a una inteligencia artificial plantea un escenario completamente nuevo.

El propio Uthmeier reconoció que se trata de “territorio desconocido”, mientras solicitó a OpenAI documentos sobre sus políticas internas y mecanismos de control.

YOOO WTF, insane Charlie Kirk clipping coincidence 🤯



The FSU shooter Phoenix Ikner was a member of TP•USA & attended Kirk’s campus event prior to his attack (killing the son of a Cuban C👁️A asset). Also, Charlie owned a home in Sarasota… 👀



H/T @adhd143 for reminding https://t.co/WR2EB0hyRm pic.twitter.com/TJtJt9D9XC — ParaPower Mapping (@KlonnyPin_Gosch) November 12, 2025

El atacante, de 20 años, utilizó el arma de servicio de su madre, quien trabajaba como asistente del sheriff local. Tras el ataque, fue reducido por la policía y trasladado a un hospital con heridas graves, aunque fuera de peligro.