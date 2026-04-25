Todo México sigue conmocionado por el asesinato de Carolina Flores, exreina de belleza, el pasado 15 de abril, en una zona exclusiva de la capital de país. La mujer murió luego de ser atacada a tiros por su propia suegra.

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La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México detalló que la mujer había llegado días antes a la capital tras un viaje por carretera desde Ensenada. En un video se escucha la conversación entre Flores y la presunta homicida en la cual hablan del viaje.

“Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, dice la suegra. A lo que Flores responde: “Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”. Luego pregunta: “¿Cuánto hicieron?”, y la mujer contesta: “Desde el sábado”.

Luego de varios minutos de conversación, después de que ambas se dirigieran a una habitación, se escuchan varios disparos. Al parecer la agresora sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, al menos seis veces, impactando a la víctima.

El momento de la huida

En otra parte del video, captado por una cámara de seguridad, se nota cuando la mujer es confrontada por su hijo, esposo de la exreina: “¿Qué hiciste mamá?”, se le escucha decir al hombre, a lo que la mamá responde: “Nada, me hizo enojar”. Él agregó: “Es mi familia”, mientras ella replicó: “También es mi familia, tú eras mío, ella te robó”.

De acuerdo a una construcción de los hechos realizada por el periodista Carlos Jiménez, la mujer dejó el arma tirada en el piso de la cocina, luego se dirigió a una de las habitaciones y tomó las maletas con las que había llegado de viaje.

Seguidamente, pidió un taxi, esperó dentro del apartamento hasta que el vehículo llegara. Salió cargando el equipaje, guardó las maletas en el auto y se fue del lugar. Desde ese momento no se tiene conocimiento de su paradero.

Hay controversia en redes sociales porque se supo que Alejandro, esposo de Carolina, no dio aviso de forma inmediata a las autoridades luego del asesinato. La denuncia fue interpuesta cerca de 24 horas después.

“Se preocupó por el bebé pensando que, si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir para una casa hogar… Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer en lo que él iba a estar ausente”, explicó Reyna Gómez, madre de la víctima.