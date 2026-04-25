La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró este viernes su agradecimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su solidaridad “aquel 3 de enero”, en alusión al día del ataque estadounidense en territorio venezolano en el que fue capturado Nicolás Maduro.

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“Quiero que se sepa, que sepa la comunidad internacional, que usted fue una de las primeras personas que nos llamó aquel 3 de enero, momentos tan duros para el pueblo venezolano, para expresar su solidaridad. Y yo quiero nuevamente agradecérselo”, afirmó la líder chavista, después de reunirse con Petro en Caracas y autoridades de ambos países.

Rodríguez agradeció igualmente la visita de Petro, quien se convirtió en el primer jefe de Gobierno en llegar a Caracas en la nueva etapa que se ha abierto para el país tras la operación en la que Maduro fue derrocado.

“Llévese usted la convicción de que aquí hay un Gobierno comprometido para que el desarrollo, tanto de Colombia como de Venezuela, pueda hacer honor a lo que fue el concepto de nuestro padre libertador, Simón Bolívar”, agregó.

El domingo pasado, Rodríguez prometió una nueva etapa de esperanza para su país tras poco más de 100 días de haber asumido el cargo, tiempo durante el cual ha restablecido las relaciones con Estados Unidos e impulsado una serie de leyes para facilitar las inversiones foráneas en Venezuela, en especial en los sectores de hidrocarburos y minería.

“Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa, una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos y para garantizar el futuro de nuestra juventud”, declaró Rodríguez, en un mensaje transmitido por el canal estatal VTV y compartido en redes sociales.

La mandataria, que planea anunciar el 1 de mayo un aumento del salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, equivalentes hoy a unos 27 centavos de dólar a la tasa oficial, también promovió una ley de amnistía aprobada en febrero por el Parlamento, que, aseguró, ha beneficiado a “más de 8.000 venezolanos”, y cuyo “fin” declaró este jueves, sin precisar mayores detalles.