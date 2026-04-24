Las estafas digitales, es decir, cuando mediante aplicaciones móviles o páginas de internet ciberdelincuentes roban datos personales o bancarios, están a la orden del día.

Leer también: Poner una moneda sobre el router: este es el truco viral para mejorar la señal WiFi

Son muchas las recomendaciones que permanentemente las autoridades realizan a los usuarios para no caer en estos fraudes. Sin embargo, hay épocas que los delincuentes aprovechan ciertos trámites para realizar las estafas.

Uno de esos momentos en el año es cuando usuarios tramitan los pagos al impuesto vehicular.

Los estafadores suelen replicar casi a la perfección los portales oficiales en los que los usuarios tramitan los pagos. Esto dificulta su identificación incluso para personas con experiencia en pagos en línea.

De acuerdo con un análisis de Kaspersky, cerca del 40 % de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso, y un 12 % no tiene claro cómo verificar su autenticidad.

Se trata de una modalidad que en los últimos años ha crecido, sustituyendo a los famosos correos falsos o mensajes de texto. Se basan en construir páginas que imitan todo el proceso real de pago, desde el ingreso de datos hasta la confirmación de la transacción.

Recomendaciones para evitar ser estafado con pagos en línea en el impuesto vehicular; según ChatGPT

Pague solo en páginas oficiales

Ingrese directamente al sitio web de la gobernación o secretaría de Hacienda de su departamento.

al sitio web de la gobernación o secretaría de Hacienda de su departamento. Evite entrar desde enlaces que lleguen por WhatsApp, SMS o correo.

Verifique bien la URL: los estafadores crean páginas casi idénticas (cambian una letra o el dominio).

Regla clave: si no escribió usted mismo la dirección web, desconfíe.

No confíe en mensajes con “urgencia” o “descuentos”

Mensajes que dicen: “pague hoy o será embargado” o “tiene descuento especial” suelen ser falsos.

o suelen ser falsos. Las entidades no imponen plazos de horas ni amenazas para pagar .

. Tampoco ofrecen rebajas por WhatsApp o redes sociales.

Desconfíe de enlaces en SMS, correos o redes

Es una de las modalidades más usadas: envían links que llevan a páginas clonadas.

Incluso pueden incluir datos reales (placa, nombre) para parecer legítimos.

Nunca haga clic ni ingrese datos personales en esos enlaces.

No use intermediarios ni “tramitadores”

Las autoridades insisten: usted mismo puede hacer el trámite gratis .

. No entregue dinero a terceros ni use apps desconocidas.

Nunca consigne a cuentas personales

Ninguna entidad le pedirá transferencias a cuentas privadas o giros.

Los pagos se hacen únicamente por canales oficiales (PSE, bancos autorizados).

Verifique siempre la autenticidad

Antes de pagar:

Revise que el correo provenga de dominios oficiales (.gov.co, por ejemplo).

Confirme la información en la página oficial o líneas de atención.

Compare el recibo directamente en el portal oficial.

Use conexiones seguras