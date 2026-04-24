Un menor de edad muerto y otro gravemente herido fue el resultado de un accidente de tránsito en carreteras del departamento de La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía en vida al nombre de Néstor David Mendoza Sarmiento, de 15 años. El sobreviviente tiene la misma edad del fallecido.

El siniestro vial se registró en la mañana de este viernes 24 de abril, sobre la vía Nacional, tramo Riohacha- Cuestecita, a la altura del caserío de La Arena, del corregimiento de Villa Martín, en el área rural de Riohacha.

Según la información preliminar, los menores iban cruzando la carretera cuando un vehículo tipo furgón de línea NPR, que transportaba mercancía de Temu, de Valledupar a Riohacha.

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Aparentemente, pese a que el conductor realizó maniobras para esquivarlos, finalmente los atropelló, dejándolos gravemente heridos.

Por lo que fueron auxiliados y trasladados hasta la sala de urgencias del hospital San Rafael de la cabecera municipal, donde los galenos en turno indicaron que Mendoza Sarmiento, murió a causa de las graves lesiones que sufrió. Por su parte, el otro menor permanece bajo pronóstico reservado.

Se logró conocer, que el conductor implicado intentó auxiliar a los menores, pero sus familiares presuntamente querían tomar represalias contra él y su vehículo, por lo que huyó y se presentó en la estación de Policía de Albania. De igual manera, el tránsito vehicular se vio afectado por un bloqueo propiciado por los mismos.

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Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial, así como funcionarios de Tránsito Municipal, llegaron al lugar para realizar los actos urgentes e inspección para posterior traslado del cuerpo a la sede de Medicina Legal.