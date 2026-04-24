Con el paso de las horas se conocen nuevos detalles sobre el asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, presuntamente a manos de su suegra en México. El cuerpo sin vida de la joven, quien consiguió el título de Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue hallado en el interior de su apartamento en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

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En principio se dijo que Erika, como fue identificada la suegra, participó del crimen de su nuera en coordinación con su hijo y esposo de la víctima, sin embargo, se han revelado nuevos detalles que parecieran indicar que fue el mismo hombre quien delató a su madre ante la Fiscalía del Estado de México donde ocurrió el presunto feminicidio.

Eso coincide con el video revelado por el periodista mexicano Carlos Jiménez en el que se a Carolina junto a su suegra en lo que parece ser la sala de su apartamento, luego entra a otra habitación y la sospechosa ingresa detrás de ella. Es allí cuando se escuchan las detonaciones de un arma de fuego.

La conversación

En las imágenes también quedó registrado el momento en que el esposo de Carolina, Alejandro, salió con un bebé en brazos, luego se escucha a la suegra decir: “Me hizo enojar”.

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Seguidamente, Alejandro expresó: “Ella es de mi familia”, a lo que la suegra respondió: “Tú eres mío. Esa mujer te robó”.

Además, se conoció otro clic en el que se puede escuchar la conversación que tuvo Flores con su suegra antes del crimen.

“Entonces veníamos en carro y por eso trajeron”, expresó la suegra.

“Ah, ok, no manches que se vinieron en carro”, contestó la exreina, quien además preguntó: “¿Cuánto hicieron?”, a esto la suegra respondió: “Desde el sábado”.

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Al parecer, en la conversación la suegra de Flores explicaba que había conducido por largas horas hasta arribar a Ciudad de México.

Acto seguido, la suegra le pregunta a la víctima si puede regalarle agua, a lo que responde: “Sí, claro”.

Luego, la suegra preguntó: ¿Cómo’? como si presuntamente no hubiese escuchado la respuesta. A esto, la víctima reiteró: “Claro que sí”.

Tras la conversación, Carolina se dirige hacia la habitación donde, pocos segundos después, se escuchan las detonaciones.

Autoridades emiten orden de captura contra suegra de Carolina Flores

Un Juez de Control otorgó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una orden de aprehensión contra Érika María “N”, suegra de la víctima, quien es señalada como la presunta responsable de disparar contra la modelo en un exclusivo apartamento del sector de Polanco.

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Los hechos, que han conmocionado a la opinión pública, ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril alrededor de las 11:30 de la mañana. La tragedia quedó registrada gracias a una cámara de monitoreo para bebés instalada en la vivienda.

Según los informes forenses, Carolina Flores fue blanco de un ataque violento que le causó 12 lesiones por proyectil de arma de fuego: seis impactos se localizaron en la cabeza y otros seis en el tórax.