El sistema judicial de la Ciudad de México ha dado un paso decisivo para esclarecer el asesinato de Carolina Flores, la joven de 27 años y ex Miss Teen Universe Baja California 2017. Un Juez de Control otorgó a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) una orden de aprehensión contra Érika María “N”, suegra de la víctima, quien es señalada como la presunta responsable de disparar contra la modelo en un exclusivo apartamento del sector de Polanco.

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Los hechos, que han conmocionado a la opinión pública, ocurrieron el pasado miércoles 15 de abril alrededor de las 11:30 de la mañana. La tragedia quedó registrada gracias a una cámara de monitoreo para bebés instalada en la vivienda.

Según los informes forenses, Carolina Flores fue blanco de un ataque violento que le causó 12 lesiones por proyectil de arma de fuego: seis impactos se localizaron en la cabeza y otros seis en el tórax.

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A pesar de la gravedad del incidente y las detonaciones de un arma 9 milímetros, ni el personal de vigilancia del edificio ni los vecinos reportaron ruidos extraños. La grabación muestra el momento en que el esposo de la víctima, Alejandro “N”, ingresa a la habitación con su hija de ocho meses en brazos tras escuchar los disparos. Ante el reclamo de su hijo, la mujer respondió de manera fría: “Nada, me hizo enojar”.

La tensa relación familiar terminó en una tragedia planificada

La investigación sugiere que el crimen no fue un evento aislado, sino el desenlace de una relación conflictiva.

Reportes del periodista Carlos Jiménez indican que la pareja se había mudado recientemente desde Ensenada a Ciudad de México precisamente para marcar distancia de Érika María “N”. Sin embargo, la mujer habría organizado su viaje a la capital con el objetivo de atentar contra la vida de su nuera.

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Durante el altercado captado en video, se escucha a la sospechosa increpar a su hijo cuando este le reclama por lo sucedido. “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó”, fueron las palabras de la hoy prófuga, quien abandonó la escena del crimen poco después del enfrentamiento verbal.

Cuál fue el papel del esposo de la exreina de belleza Carolina Flores en su asesinato

Aunque Alejandro “N” presenció los momentos posteriores al ataque, las autoridades han cuestionado su proceder inicial. El hombre presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público un día después del asesinato, tiempo durante el cual su madre logró evadir a la justicia.

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En su declaración ante la Policía de Investigación (PDI), el esposo admitió que el móvil del crimen fueron las constantes diferencias personales entre ambas mujeres.

Por otro lado, Reyna Gómez Molina, madre de la exreina, hizo un llamado público para que la responsable se entregue a las autoridades. “No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, expresó conmovida.