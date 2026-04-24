En la mañana de este viernes se registró un atentado terrorista contra el cantón militar Pichincha en Cali. Se conoció que un bus cargado de explosivos fue activa justo frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército.

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Tras detonación del artefacto, el Ejército indicó que se atiende la situación y que unidades adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho.

Ernesto Guzman Jr /EFE AME6392. CALI (COLOMBIA), 24/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo afectado por una explosión este viernes, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

“En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada, en Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos. Unidades del Ejército mantienen el control del área, mientras equipos especializados en explosivos, con apoyo de aeronaves no tripuladas, adelantan las verificaciones técnicas para establecer las circunstancias del hecho y preservar la seguridad de los hombres y mujeres que integran la unidad militar, así como de la población civil en el sector”, explicó la Tercera División de su cuenta de X.

Ernesto Guzman Jr /EFE AME6392. CALI (COLOMBIA), 24/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo afectado por una explosión este viernes, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

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Asimismo, aclararon que hasta el momento no se registran afectaciones al personal militar ni a la población civil.

#AEstaHora | En cercanías al Cantón Militar Pichincha de la #TerceraBrigada, en #Cali, se atiende una situación que involucra un vehículo acondicionado con explosivos.



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De acuerdo con la Personería de Cali también fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, los cuales no explotaron.

“La Personería Distrital de Santiago de Cali condena de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave situación de riesgo para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía.”, indicó la entidad.

Ernesto Guzman Jr /EFE AME6392. CALI (COLOMBIA), 24/04/2026.- Fotografía que muestra un vehículo afectado por una explosión este viernes, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzman Jr

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Y agregó: “aunque los cilindros no explotaron y no se reportan personas lesionadas, el vehículo desde el cual fueron lanzados se incendió durante el hecho, lo que evidencia la gravedad de esta acción y el alto riesgo al que estuvo expuesta la comunidad.”

Asimismo, la Personería de Cali envió un mensaje de solidaridad a Fuerza Pública e hizo un llamado urgente a las autoridades para que se logre identificar a los responsables.

“Reafirmamos que ningún acto de violencia puede ser justificado. La defensa de la vida, la paz y la seguridad de los caleños debe seguir siendo una prioridad. Cali necesita unidad, institucionalidad y acciones firmes que garanticen la tranquilidad de todos.”, puntualizó la Personería.

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La Personería Distrital de Santiago de Cali condena de manera enérgica el atentado ocurrido en las instalaciones del Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, donde fueron lanzados dos cilindros que cayeron al interior del batallón, generando una grave… pic.twitter.com/qp2ED4MmVr — Personería de Cali (@personeriacali) April 24, 2026

El director de la Policía Nacional, General William Oswaldo Rincón, se sumó a las voces de rechazo sobre el atentado.

“Como director de la Policía Nacional de Colombia rechazó de manera categórica lo ocurrido el día de hoy en el Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del @COL_EJERCITO actos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y la fuerza pública, no permitiremos que el terror se apoderé de los ciudadanos. Seguiremos firmes con nuestras Fuerzas Militares, garantizando la seguridad.”, expresó a través de redes sociales.