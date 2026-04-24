La exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, amplió este viernes la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por supuestas extorsiones, de las que vendría siendo víctima en las últimas semanas.

Según Caracol Radio, la acción judicial fue radicada contra el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; Juliana Guerrero, exfuncionaria del Mininterior y recientemente imputada por presuntos títulos universitarios falsos en la Fundación San José; y un privado de la libertad, de quien no se conoce aun la identidad.

Rodríguez entregó al ente acusador los números telefónicos y las cuentas bancarias donde le exigieron que depositara el dinero de la supuesta extorsión, relacionada a la corrupción que habrían al interior del Ejecutivo.

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