La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este viernes que decidió sancionar a la empresa de energía Enel Colombia S.A. E.S.P., principal distribuidora en Bogotá y Cundinamarca, por $2.847 millones tras detectar irregularidades en las ofertas de precio de bolsa, afectando el costo del servicio para el usuario final.

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Durante el proceso de control la Superservicios pudo evidenciar que la conducta de Enel Colombia tuvo tres efectos concretos sobre el sistema:

Betania, el embalse operado por Enel, quedó fuera del despacho económico, aunque estaba lleno y tenía capacidad para generar. Entraron plantas térmicas más costosas para cubrir la demanda que Betania podría haber atendido. Como consecuencia, el precio de bolsa de energía subió artificialmente. Las simulaciones realizadas por XM, el operador del sistema a solicitud de la Superservicios, confirmaron que si la Central Hidroeléctrica Betania hubiera ofertado a un precio acorde con sus condiciones reales de operación, el precio de bolsa habría sido inferior en todos los períodos analizados.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a estos hallazgos asegurando que Enel fue "el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo" y no el aumento del salario mínimo.

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“Enel especuló y ha sido sancionada. Le pido a la embajadora colombiana en Italia iniciar acciones bajo las leyes italianas y europeas de lo que significa este atraco al bolsillo de los colombianos”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Agregó que Enel “distorsionó el precio de bolsa de la energía eléctrica e hizo subir el precio de la generación eléctrica para Bogotá un 9 % en un solo mes”.

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“Enel es generadora en el país y distribuidora y comercializadora en Bogotá, por no ser anónimas las transacciones en bolsa como he pedido, una distribuidora puede hacer subir el precio de la generación de la misma empresa dueña tanto de la generación como de la distribución y comercialización y establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, señaló.

En ese sentido, indicó que la Superintendencia de Industria y Comercio “debe actuar para romper el monopolio prohibido por la Constitución, de esta manera Enel sube sus ingresos estafando a los usuarios que fueron los usuarios bogotanos”.

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Ante esta irregularidad, Petro le solicitó a la empresa devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios de energía en la próxima factura.