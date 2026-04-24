Las autoridades civiles y de Policía de la ciudad de Sincelejo realizaron en la sede de la alcaldía el Primer Comité de Seguimiento Electoral de cara a las elecciones presidenciales a desarrollarse, en primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

En desarrollo de este evento que contó con la presencia del delegado de la Registraduría en Sucre, Roberto Moreno Ledesma, y con los registradores especiales Dorthy Montoya y Jesús Valverde, fueron analizados temas relacionados con la organización de las elecciones, seguridad e infraestructura de los puestos de votación.

Por parte de la Registraduría hubo una petición especial sobre el lugar de los escrutinios que, en su criterio, debe ser un sitio seguro y cómodo, ajustado a la relevancia del certamen y a los ciudadanos que ejercerán dicho trabajo que son los jueces de la República. El de las elecciones legislativas se efectuó en los nuevos auditorios del Hotel Panorama, en la Avenida Las Peñitas, de Sincelejo.

También solicitaron mejorar las condiciones energéticas en algunos puestos de votación en aras de garantizar el preconteo que se produce al caer la tarde.

La alcaldía de Sincelejo, a través de la secretaria de gobierno Lucy Cruz, se mostró receptiva y comprometida con las solicitudes.

Además la Registraduría Especial de Sincelejo informó que para estas elecciones necesitan 5008 jurados, de los cuales 3.852 son titulares y 1.156 remanentes, para la atención de 642 mesas. Serán seis jurados por mesa. Hay 52 puestos, de los cuales27 son urbanos y 25 rurales.