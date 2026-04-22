En medio del ambiente de tensión que se vive al interior de la Universidad de Sucre, donde además la población en formación, cercana a los 6.400, completa cuatro días sin clases, el Ministerio de Educación Nacional anuncia cambios para ajustar los topes salariales de los docentes que es precisamente el tema que derivó la crisis en esta alma máter.

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Harold Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, hizo el anuncio este miércoles 22 de abril a través de redes sociales indicando que “en los próximos días presentarán un proyecto de decreto que fija topes salariales para docentes de universidades públicas, con el fin de corregir vacíos normativos y garantizar mayor equidad y transparencia en el sistema”.

Sostuvo que la medida fue tomada en virtud de las situaciones que se presentan en la Universidad de Sucre donde hay docentes con salarios mensuales superiores a los 90 millones de pesos. Esa cifra, que desató el malestar entre los estudiantes, se incrementó de manera alarmante entre los años 2022 y 2025 con las publicaciones de textos en revistas especializadas y esto a su vez le representa puntos a los maestros que se traducen en dinero factor salarial.

El funcionario del Gobierno Nacional informó que este viernes 24 de abril será instalada una mesa de diálogo con estudiantes, docentes, administrativos y la administración para poder restaurar las condiciones de calidad y continuidad en la educación pública gratuita.