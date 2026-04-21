En la ciudad de Sincelejo todo gira en torno a la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 que inicia este sábado 25 de abril y que se extenderá hasta el 3 de mayo.

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A las figuras mundialistas con las banderas de las doce selecciones que participarán en el certamen deportivo que están instaladas en sitios estratégicos de la capital de Sucre se suma la llegada de cuatro novenas.

La primera en hacer su arribo desde la noche del domingo 19 de abril fue Argentina y ayer lunes lo hicieron, hasta altas horas de la noche, las selecciones, en su orden, de Australia, Nueva Zelanda y República Checa.

Las novenas han arribado a Colombia a través de los terminales aéreos de las ciudades de Montería y Cartagena y desde estas han hecho su traslado a Sincelejo por tierra en buses climatizados dispuestos por la organización del certamen mundialista que es la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y la alcaldía de Sincelejo.

Alcaldía de Sincelejo Selección de Sóftbol de Nueva Zelanda.

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La Policía Nacional de Sucre los ha escoltado y cada selección está a cargo de un oficial de esta institución que hace las veces de un padrino.

El alcalde Yahir Acuña Cardales sostuvo que “con estas llegadas Sincelejo comienza a vivir el ambiente mundialista, posicionándose como sede de un evento que reunirá talento de diferentes continentes y que proyecta a la ciudad en el escenario deportivo internacional”.

República Checa, que es la selección que recién llegó, cuenta con credenciales destacadas, pues clasificó como campeón de Europa 2025 y hace parte de una de las potencias del sóftbol en su continente, con múltiples títulos regionales y una tradición competitiva consolidada a nivel internacional.

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