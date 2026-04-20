Tal y como lo anunciaron la semana anterior tras una mesa de trabajo entre la alcaldía de Sincelejo y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), este lunes 20 de abril se restableció el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los colegios oficiales de la ciudad tanto en la zona urbana como la rural.

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Desde hoy y en lo que resta del calendario académico el 100% de los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial reciben su complemento alimentario, aportando significativamente a su bienestar y permanencia en las aulas, y no habrá más suspensiones. En esto se ha comprometido el alcalde Yahir Acuña Cardales que desde las primeras horas de la mañana de este lunes inició un recorrido por los colegios verificando el restablecimiento del PAE y ratificando que “la educación, la nutrición y el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes siguen siendo una prioridad para nuestra administración”.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

En su visita a la Institución Educativa San Vicente de Paúl, el mandatario de los sincelejanos se comprometió además a adecuar la cancha del colegio y otros espacios educativos en la sede principal, además de recuperar el Polideportivo de San Vicente, “que fue destruido, lo acabaron y ahora nosotros tenemos que colocarlo al servicio de la gente para que ustedes lo utilicen”. También será recuperado el polideportivo del barrio España.

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El PAE en Sincelejo estuvo suspendido dos semanas debido a problemas financieros.