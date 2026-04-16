La gerente regional de Prosperidad Social en Sucre, Ana Milena Álvarez Hernández, anunció que a partir de este viernes 17 de abril está habilitada la transferencia del programa Colombia Mayor para 102 mil 655 adultos mayores en el departamento.

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Esta jornada de entrega que se extenderá hasta el lunes 4 de mayo corresponde al tercer ciclo de transferencias.

Para el caso de Sucre la inversión es de 22 mil 374 millones de pesos que los adultos mayores pueden reclamar en las sedes de Supergiros.

“Con este bono pensional se dignifica la vida de las personas mayores en el departamento de Sucre, y el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, le cumple a millones de adultos mayores que no tienen acceso a una pensión ni a recursos para cubrir sus necesidades básicas”, anotó Álvarez Hernández.

En todo el país se benefician con el bono pensional cerca de 3 millones de personas mayores, fortaleciendo así su protección social y mejorando su bienestar y calidad de vida.