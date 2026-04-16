El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, anunció que este lunes 20 de abril se restablece en los colegios oficiales de la ciudad la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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Este beneficio no lo reciben los estudiantes en el municipio desde su regreso a las aulas tras la Semana Santa porque su operador lo suspendió por problemas financieros que le detalló a la administración a través de una extensa comunicación.

Sin embargo, desde un principio de la situación el alcalde de los sincelejanos sostuvo que adelantaba todas las acciones necesarias para que prontamente la alimentación llegara a los estudiantes y es así como tras una mesa de trabajo con personal de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA), bajo el liderazgo de su director, Sebastián Rivera Ariza, lograron superar la situación financiera y con ello permitir que la alimentación llegue nuevamente a los estudiantes.

Durante la jornada de trabajo fue definida una ruta financiera conjunta con el Gobierno Nacional que permitirá asegurar el flujo de recursos durante los meses de abril y mayo, mediante el giro de recursos al municipio por parte de la UApA, fortaleciendo la operación del PAE y evitando nuevas contingencias.

Sebastián Rivera, director de la UApA, aseguró que la decisión adoptada permite blindar el programa hasta el último día del calendario escolar, es decir, los 180 días calendarios.

“Se acordó que el Programa de Alimentación Escolar no se volverá a suspender ni un solo día más en este territorio. Garantizamos la continuidad hasta el cierre del calendario escolar y también para el próximo año académico”.

Por su parte, el alcalde Yahir Acuña Cardales reiteró que la prioridad de su administración ha sido proteger el derecho a la alimentación de los niños y niñas de la ciudad, así como salvaguardar el empleo de cientos de familias vinculadas al programa, entre ellas 700 manipuladoras.

“Una muy buena noticia para toda la comunidad educativa de Sincelejo: el 100% de los trabajadores que hoy tienen vinculación con el programa estarán nuevamente en él. La prioridad es garantizar el servicio y la dignidad de las personas que hacen posible esta atención”, expresó el mandatario.

A su vez se comprometió a normalizar los pagos pendientes correspondientes a meses anteriores, mediante un plan progresivo que permita responder a los compromisos laborales y financieros del programa, y pondrán en marcha revisiones técnicas, mecanismos de supervisión y seguimiento permanente para fortalecer la operación, elevar los estándares de calidad y prevenir cualquier situación que afecte nuevamente la continuidad del PAE.