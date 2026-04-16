El músico puertorriqueño Bobby Valentín, conocido como ‘El rey del bajo’, recibió este jueves un doctorado honoris causa en Música de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, un reconocimiento que destacó como el mayor de su carrera que lleva siete décadas.

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“Yo creo que este es el más ... es otra cosa. Y el valor de este por mi trayectoria, entre otras cosas”, dijo emocionado a EFE Valentín, de 84 años, a su salida del acto llevado a cabo en el Teatro de la Universidad Interamericana, en San Juan.

Valentín estuvo acompañado de sus familiares y amigos artistas como Gilberto Santa Rosa, Willie Rosario, Víctor Manuelle, Eddie Montalvo, Luisito Carrión, Humberto Ramírez, entre otros reconocidos músicos.

Profesores y estudiantes del Programa de Música Popular de la Interamericana, entre ellos Carlos Nevárez y Ricardo Pons, así como el cuatrista Luis Sanz y el cantante Luisito Carrión interpretaron algunos de los éxitos de Valentín, como ‘La boda de ella’, ‘El jíbaro y la naturaleza’ y ‘Soy boricua’.

Roberto Valentín Fred, nombre verdadero del músico boricua, fue posteriormente condecorado por el presidente de la Universidad Interamericana, Rafael Ramírez Rivera y su rector, Alex Casiano.

En su mensaje, Valentín recordó los difíciles momentos que tuvo cuando pequeño en Coamo, en el sur-central de Puerto Rico, donde vendió chicles en el cine del pueblo y limpió zapatos para subsistir.

En 1953, uno de sus maestros le sugirió ingresar a la academia de música, donde inicialmente se le asignó el saxofón, pero seis meses después cambió a la trompeta.

En busca de mayores oportunidades, emigró a la ciudad de Nueva York en 1956, donde cursó estudios y formó parte de la banda escolar de la George Washington High School, graduándose en 1959.

“Yo sentía que Dios me guiaba, porque todo me salía bien. Eso de ‘yo logré todo’, mentira. Era el Señor que me ponía todo en el camino para lograr mis cosas”, reflexionó.

Tras graduarse de escuela superior, empecé a tocar con “guerrillas”, o sea, en diversos grupos musicales, a los que les pagaban cinco dólares por músico.

“A veces íbamos a sitios y el dueño nos decía que no nos podía pagar, pero nos daba comida”, relató Valentín, y los demás músicos “le vaciamos la cocina”.

“A las tres de la mañana, el dueño nos decía que prefería pagarnos”, prosiguió.

Los primeros años profesionales de Valentín fueron con los legendarios músicos Joe Quijano, Charlie Palmieri, Willie Rosario, conocido como ‘Mr. Afinque’, Tito Rodríguez y Ray Barretto.

Tras su salida de la agrupación de Barretto, decidió formar su propia agrupación, Bobby Valentín y su Orquesta, la cual dirige hace 60 años y en la que se destaca como bajista.

Cuando el empresario Jerry Masucci, de Fania Records, le pidió que le enviara una prueba para grabar un álbum, Valentín estuvo dos semanas “sin dormir ni comer”, hasta que logró un contrato por cinco años con el sello.

Poco a poco, Valentín se fue destacando como arreglista, compositor, músico y productor de otros discos de Fania Records y fue incluido en Las Estrellas de la Fania, considerado el máximo en la historia de la salsa.

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Tras 10 años con Fania Records, Valentín se convirtió en empresario, al tener su propio sello disquero, Bronco Records.