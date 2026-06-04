Una emergencia minera se registró este miércoles 4 de junio en el municipio de Sutatausa, Cundinamarca, luego de que una explosión interrumpiera la jornada laboral en una mina de carbón ubicada en la vereda Peñas del Boquerón.

Lea también: EE. UU. lanza advertencia a quienes compren votos para las presidenciales en Colombia; De la Espriella responde: “Le tengo la lista”

La situación fue confirmada por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que informó que equipos especializados fueron enviados al lugar para apoyar las labores de atención y evaluar las condiciones al interior del socavón. De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia se habría presentado entre el mediodía y las primeras horas de la tarde.

Autoridades activan protocolos de emergencia

Según el reporte preliminar, la explosión ocurrió en la mina denominada San Antonio 3 y, al parecer, habría sido provocada por una acumulación de gas metano. La emergencia es atendida por organismos de socorro, unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y personal de la Alcaldía de Sutatausa.

A través de su cuenta en la red social X, la ANM informó: “Con ocasión de una emergencia producida por una explosión, al parecer por metano, dentro de la mina de carbón ‘San Antonio 3’, en Sutatausa (Cundinamarca), el equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté se desplaza de inmediato hacia el lugar para apoyar las labores de atención y verificación in situ. La ANM mantiene activos los protocolos de respuesta y de seguimiento frente a esta situación, en coordinación con otras autoridades competentes”.

Con ocasión de una emergencia producida por una explosión -al parecer por metano- dentro de la mina de carbón ‘San Antonio 3’, en Sutatausa (Cundinamarca), el equipo de la Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté se desplaza de inmediato hacia el lugar para apoyar las… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 4, 2026

Le puede interesar: Confirman condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe Vélez por el caso ‘Los 12 Apóstoles’

Sin reporte oficial de víctimas

Para atender la emergencia fueron desplegadas dos ambulancias provenientes de los municipios de Ubaté y Sutatausa. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la existencia de personas heridas o atrapadas dentro de la mina.

No obstante, versiones preliminares que circulan en la zona señalan que al menos seis trabajadores podrían encontrarse atrapados en el socavón. Esta información continúa siendo objeto de verificación por parte de los organismos de rescate y no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Mientras avanzan las labores de inspección y búsqueda, los equipos especializados evalúan las condiciones de seguridad para determinar el alcance de la explosión y establecer si existen riesgos adicionales dentro de la mina.

Lea: Capturan en aeropuerto de Cartagena a hombre que intentaba viajar con dos ardillas escondidas en sus partes íntimas

La emergencia revive el recuerdo de una tragedia

El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Sutatausa, un municipio que aún enfrenta las secuelas de varios accidentes mineros registrados en los últimos años.

La explosión ocurre exactamente un mes después de la tragedia reportada el pasado 4 de mayo en la mina La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.S., donde una acumulación de gases provocó una explosión que dejó nueve mineros fallecidos.

En aquel accidente, 15 trabajadores se encontraban dentro de la explotación minera. Seis lograron ser rescatados con vida, mientras que nueve perdieron la vida debido a la emergencia, uno de los hechos más graves registrados recientemente en el sector minero de la región.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la situación y se espera que en las próximas horas se conozca un reporte oficial sobre las condiciones de la mina y el posible número de personas afectadas.