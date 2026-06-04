La temporada vacacional de mitad de año, que se extenderá del 12 de junio al 21 de julio, estará marcada por un fenómeno adicional que incrementará la movilidad internacional: la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

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De acuerdo con las proyecciones del Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia, la participación de la Selección Colombia en el torneo motivará un aumento significativo en los viajes al exterior, con cerca de 91.000 movimientos migratorios adicionales.

Las estimaciones indican que se registrarán aproximadamente 63.000 salidas adicionales hacia Estados Unidos, 22.000 hacia México y 6.000 hacia Canadá, países anfitriones del certamen deportivo.

Más de 2,4 millones de movimientos migratorios

Migración Colombia prevé que entre junio y julio de 2026 se registren más de 2,48 millones de movimientos migratorios, distribuidos entre ingresos y salidas del país.

“Históricamente la temporada de mitad de año constituye uno de los periodos de mayor dinamismo en la movilidad internacional de colombianos y extranjeros. Entre junio y julio de 2026 se proyectan más de 2,48 millones de movimientos migratorios, distribuidos en 1,27 millones de entradas y 1,21 millones de salidas internacionales, de las cuales el 43 % corresponderá a ciudadanos extranjeros, lo que representa un incremento del 11 % frente a 2025”, explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

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El Dorado concentrará la mayor cantidad de viajeros

El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, continuará siendo la principal puerta de entrada y salida del país para los viajeros internacionales durante la temporada mundialista.

Según las proyecciones, el 55 % de los pasajeros internacionales se movilizará a través de esta terminal aérea, que pasará de un promedio diario de 35.000 viajeros en 2025 a cerca de 42.000 en 2026.

Aumenta el flujo en Cartagena, Medellín y Barranquilla

El incremento en la movilidad también se reflejará en otros aeropuertos del país.

En Cartagena, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez pasará de un promedio de 4.900 movimientos migratorios diarios a 5.400 viajeros, alcanzando picos de hasta 5.600 pasajeros en los días de mayor demanda.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, registrará un crecimiento importante al pasar de 11.500 a 13.300 viajeros diarios, con jornadas que podrían superar los 15.000 pasajeros.

Mientras tanto, el Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla aumentará su promedio de 1.100 movimientos diarios en 2025 a cerca de 1.200 en 2026, con máximos estimados de hasta 1.500 viajeros por día.

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Recomendaciones para los viajeros

Ante el aumento previsto en el flujo de pasajeros, Migración Colombia recomendó a quienes viajarán al exterior verificar con suficiente anticipación la vigencia de sus documentos de viaje y llegar con al menos tres horas de anticipación a los aeropuertos para vuelos internacionales.

La entidad también aconsejó diligenciar previamente el formulario Check-Mig, utilizar el sistema Biomig para agilizar los controles migratorios y revisar los requisitos exigidos para la salida del país de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades esperan que la combinación de vacaciones y Mundial convierta esta temporada en una de las más dinámicas para la movilidad internacional de los últimos años.