En horas de la mañana de este jueves 4 de junio ocurrió una tragedia en el municipio de Juan de Acosta, esto luego de que un adulto mayor muriese tras la explosión de un compresor de aire que manipulaba en el interior de una llantería.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Moisés Molina Rocha, de 74 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, a eso de las 7:15 a. m., Molina se encontraba en el barrio Santa Teresa, exactamente en la calle 8 Nro. 9-49, mientras realizaba varios trabajos en la llantería.

No obstante, al momento de utilizar el compresor de aire este le falló, provocando una gran explosión, misma que afectó gran parte del inmueble causando daños en el techo y las paredes.

Al escuchar el potente estallido, vecinos del sector corrieron hasta el lugar, encontrándose al adulto mayor tumbado en el piso y con su abdomen ensangrentado. Rápidamente, la comunidad lo auxilió y trasladó hasta la Clínica Reina Catalina de Baranoa.

Desafortunadamente, el médico de turno confirmó su muerte minutos después debido a la gravedad de las heridas.