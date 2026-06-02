En horas de la noche de este lunes 1 de junio se registró un tiroteo en el barrio Miramar, municipio de Puerto Colombia, mismo que dejó como saldo un hombre muerto y dos heridos.

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El hoy occiso respondía al nombre de Amiro Esteban Pupo Sarmiento, de 46 años, mientras que los lesionados responden a los nombres de Manuel Antonio Corro Claros, de 59 años, y Samir Corro Claros, de 57.

De acuerdo con el reporte de la Policía, las víctimas se encontraban departiendo en la calle 1D Nro 15-114, a eso de las 8:37 p. m., cuando fueron abordados por dos sujetos en moto.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, les propinó varios disparos, para luego huir con rumbo desconocido. Tras el ataque, Amiro Esteban quedó tendido en el piso, falleciendo debido a la gravedad de las heridas.

Entretanto, los hermanos Corro Claros fueron trasladados en motocicletas hasta un centro médico, donde permanecen recibiendo atención por parte de especialistas.

EL HERALDO conoció que Samir Corro Claros presenta una anotación judicial por el delito de hurto.

Asimismo, Inteligencia reveló que la zona donde se cometió el ataque tiene injerencia criminal el grupo delincuencial Los del Pueblo, al mando de alias Salchichón.

Hasta el momento se desconocen los móviles de este ataque armado.