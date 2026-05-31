Un ataque armado registrado durante la noche de este sábado 30 de mayo en el barrio Santa Rosa de Sabanalarga dejó como saldo un joven gravemente herido.

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El lesionado fue identificado por las autoridades como Keiner Olmos, de 20 años de edad.

De acuerdo con el reporte de la Policía del Atlántico, la víctima se encontraba en una cancha del barrio Santa Rosa y, a eso de las 9:30 p. m., dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

El parrillero esgrimió un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios balazos, para luego darse a la huida con su cómplice.

Malherido, el joven fue trasladado de urgencia hasta al Hospital Departamental de Sabanalarga, donde recibe atención especializada. Debido a la complejidad de las heridas, la víctima será intervenida quirúrgicamente, su estado de salud es de pronóstico reservado.

Frente a estos hechos, unidades de la Policía Nacional, adelanta labores de verificación y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la captura de los responsables.