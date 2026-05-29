Un adolescente de 17 años murió y otras dos personas resultaron heridas durante un ataque sicarial ocurrido en la noche de este jueves 28 de mayo en el barrio Las Moras, en el municipio de Soledad.

La víctima fatal fue identificada como Javier Andrés Castro Quintero, conocido con el alias de ‘Sueñito’, quien recibió cinco impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El atentado se registró hacia las 9:00 p. m. en una vivienda ubicada en la carrera 18A con calle 58, donde el hoy occiso se encontraba reunido con varias personas.

Según la información recopilada por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta el lugar y, desde el vehículo, el parrillero abrió fuego de manera indiscriminada contra quienes permanecían en el inmueble.

En medio de la acción criminal también resultaron lesionados otro adolescente de 17 años, quien sufrió una herida en el hombro derecho, y Luis Daniel Viana Campos, de 20 años, impactado en el brazo derecho y la espalda.

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras que Castro Quintero falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el sector donde ocurrió el crimen tendría injerencia del grupo delincuencial organizado Los Pepes, estructura que, según las autoridades, estaría bajo el mando de alias ‘Fulvio’.

Además, fuentes judiciales señalaron que el adolescente asesinado figuraba en un panfleto amenazante difundido hace aproximadamente dos meses en el municipio.

Investigadores manejan la hipótesis de que las víctimas estarían vinculadas presuntamente a actividades de expendio de estupefacientes para la estructura criminal mencionada.