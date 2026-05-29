Este viernes 29 de mayo se conocerá el ganador de La casa de los famosos 2026 y esta noticia mantiene a miles de televidentes atentos a las votaciones y a las predicciones sobre quién será el ganador de esta temporada.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este viernes 29 de mayo: predicciones para los 12 signos del zodiaco

Blue Origin confirmó explosión de su cohete New Glenn durante prueba estática

Morat acompañará a la Selección Colombia en su despedida rumbo al Mundial

Los finalistas Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe lograron avanzar hasta la última etapa de la competencia y ahora cuentan con el respaldo masivo de sus seguidores en redes sociales.

En medio de la expectativa por conocer al ganador, una inteligencia artificial analizó diferentes factores relacionados con la popularidad de los participantes y reveló quién tendría mayores probabilidades de quedarse con el millonario premio.

Este será el ganador de La casa de los famosos

De acuerdo con el análisis tecnológico, Alejandro Estrada aparece como el favorito para ganar esta edición del reality.

La IA tomó en cuenta aspectos como las tendencias digitales, la cantidad de interacciones en redes sociales, el apoyo de las comunidades de seguidores y la permanencia constante de cada concursante dentro de la conversación pública.

Según la herramienta, Alejandro Estrada logró consolidarse como uno de los participantes más comentados y con mayor visibilidad durante toda la temporada.

Además, el actor habría conseguido conectar emocionalmente con gran parte de la audiencia gracias a varios momentos importantes que protagonizó dentro de la casa.

Aunque Tebi Bernal, Valentino Lázaro y Juanda Caribe también cuentan con seguidores que impulsan constantemente sus campañas de apoyo, la inteligencia artificial posicionó a Alejandro Estrada como el participante con más posibilidades de obtener la victoria.