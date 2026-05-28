Luego de vivir uno de los momentos más mediáticos y sólidos de su carrera, Juan Palau presenta “Ula Hu”, su nuevo sencillo junto al artista cartagenero El H, una canción que reúne todos los elementos necesarios para convertirse en el soundtrack perfecto del verano: frescura, energía, ritmo y esa buena vibra que se ha convertido en sello característico de Juan Palau.

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“Ula Hu” captura el alma caribeña de Colombia a través de una perspectiva afrolatina moderna, fusionando ritmos inspirados en la kizomba con la producción urbana latina contemporánea.

La canción explora la sensualidad y la tensión emocional, impulsada por el cálido tono melódico de Juan Palau y contrastada por la voz cruda y auténtica de El H, que representa la nueva generación de artistas urbanos de Cartagena.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Juan Palau, quien continúa consolidándose como una de las figuras más versátiles del entretenimiento colombiano. Su más reciente sencillo, “Bombonera”, logró debutar durante cinco semanas consecutivas dentro de los charts de lo más viral de Spotify, además de posicionarse con fuerza en la radio ecuatoriana, ampliando así su impacto en Latinoamérica.

A nivel mediático, Palau también viene de hacer parte del prime time colombiano con la tercera temporada de la serie La Reina Del Flow y una de las temporadas más comentadas de La Casa de los Famosos Colombia , permaneciendo durante 70 días dentro de la competencia y fortaleciendo aún más su conexión con el público. Paralelamente, continúa expandiendo su carrera como actor tras protagonizar la película “Tu Reina”, junto a Mara Cifuentes y Lucho Velasco.

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Como parte de este gran momento profesional, Juan Palau se prepara para iniciar en junio la gira internacional con más de 30 shows de La Reina del Flow, que comenzará por Europa y posteriormente recorrerá diferentes ciudades de América Latina, llevando su música y conexión con el público a nuevos escenarios.

Con “Ula Hu”, Juan Palau reafirma su capacidad de evolucionar musicalmente sin perder la esencia cercana, fresca y espontánea que lo ha convertido en una de las personalidades favoritas de la nueva generación del entretenimiento latino.

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