Un nuevo integrante de ‘La casa de los famosos’ debió decirle adiós a sus compañeros. Durante la gala realizada este domingo 22 de enero se conoció el nombre del nuevo eliminado del polémico reality, quien solo consiguió el 7,6% de los votos de los colombianos.

Leer más: Aria Vega, la “costeñita premium” que llevó el sol al Festival Estéreo Picnic

Se trata del reconocido actor y cantante Juan Palau, quien no logró el porcentaje necesario para asegurar su estadía durante una semana más en la famosa casa de RCN. El artista debió enfrentarse en la placa a Juanda Caribe, Campanita, Tebi, Juancho y Alejandro Estrada.

En esta oportunidad, los seis hombres nominados no conocieron los porcentajes. Sin embargo, Marcelo Cezán y Carla Giraldo sí los compartieron con el público.

Le puede interesar: Melissa Martínez rompe el silencio sobre su divorcio: “Lo que más me dolió fue la exposición”

Alejandro Estrada se quedó con el primer lugar al conseguir el 32,93 %, seguido de Tebi Bernal, quien obtuvo el 18,71 %. El tercer puesto fue para Juanda Caribe, con el 17,54 %; en la cuarta posición se ubicó Juancho Arango (12, 18 %), Campanita (10,98 %) y finalmente Juan Palau, quien solo consiguió el 7,66 %.

Luego de conocer la decisión del público durante la gala, Juan Palau decidió enviar a Alejandro Estrada a la placa de nominados.

Lea además: Adalgisa Pantaleón: la voz que enamoró a Juan Luis Guerra y su 4.40

La semana de resurrección

Tras la eliminación de Juan Palau, la competencia tomará un nuevo giro con la llegada de la semana de la resurrección. Ahora Beba, Marilyn Patiño y Luisa Cortina, regresarán a La Casa este martes 24 de marzo durante la gala, y convivirán con los participantes hasta el viernes 27 de marzo.

Las tres exparticipantes llegarán dispuestas a buscar nuevamente un lugar en la competencia.