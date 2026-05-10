A través de un comunicado de prensa emitido este domingo, la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció intimidaciones en la ciudad de Medellín.

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“El movimiento ciudadano Defensores de la Patria denuncia ante la opinión pública los hechos registrados en sectores de Medellín, donde se habrían presentado presiones e intimidaciones para retirar publicidad de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella”, se lee.

Agregan que de acuerdo con información conocida por la campaña, en Belencito se habría ordenado bajar la publicidad instalada en cerca de 40 buses, mientras que en Robledo se habría presionado a comerciantes para retirar material publicitario de sus negocios.

“Estos hechos son graves y confirman una realidad en Colombia donde no se puede seguir normalizando que en algunos territorios, estructuras ilegales pretendan decidir qué mensaje circula, qué candidato puede verse y qué ciudadanos pueden expresar libremente su apoyo político”, sostiene la campaña.

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Por ello, rechazan cualquier intento de intimidación contra transportadores, comerciantes, líderes barriales o ciudadanos que libremente han decidido apoyar a Abelardo de la Espriella.

“La democracia no puede quedar sometida al miedo ni al control de quienes creen que pueden silenciar al pueblo desde la amenaza. Lo ocurrido en Medellín demuestra algo evidente: quienes viven del desorden, de la intimidación y del control territorial están asustados. Saben que ‘El Tigre’ representa una amenaza real para sus privilegios criminales, porque nuestra propuesta es clara: recuperar el orden, devolverle la autoridad al Estado y proteger a los ciudadanos”.

Ante lo ocurrido anuncian que el movimiento solicitará a las autoridades competentes verificar estos hechos, proteger a quienes han sido presionados y garantizar que la campaña pueda desarrollarse en condiciones de libertad, seguridad y equidad en todos los territorios.

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“A los ciudadanos de Medellín les decimos con claridad: no están solos. Esta campaña no se arrodilla ante la intimidación. Seguiremos recorriendo los barrios, defendiendo la libertad y acompañando a quienes quieren una Colombia sin miedo. Defensores de la Patria no se detiene, Medellín no se entrega y Colombia va a ganar en primera vuelta”, concluyen.